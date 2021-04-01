«Чиновники должны были быстрее отреагировать». Репортаж из Бешенковичей, где случилось ЧП с водой

Источник материала: Tut.by

TUT.BY побывал в городском поселке Бешенковичи Витебской области, где 28 марта произошла авария в водопроводных сетях и из-за некачественной воды люди стали попадать в больницу с тошнотой, диареей. По сообщению райисполкома, в бешенковичской больнице сейчас находятся 17 человек с симптомами отравления. А по слухам, которые гуляют по поселку, палаты переполнены. Как все на самом деле, неизвестно: местные власти, медики и коммунальники комментировать ситуацию TUT.BY отказались.

«Бешки легли, но зато у нас новая «Дошка гонару» и акции «Чистый четверг»

Несмотря на коммунальный коллапс, жители Бешенковичей не теряют чувства юмора:

— Бешки (народное название Бешенковичей. — Прим. TUT.BY) совсем легли, вон уже и водопроводным сетям каюк, но зато у нас в центре поселка — новая «Дошка гонару». Каждый может на нее полюбоваться и забыть про свои несчастья, про плохую воду из крана.

С самого утра в поселке идет большая уборка. Вот вдоль тротуара выстроились работники ЖКХ: одни метут, другие гребут, третьи копают. Вот под охраной милиционера убирает улицу мужчина — судя по виду, «суточник» в местном ИВС. Людей с метлами и лопатами видим и за заборами разных предприятий и организаций.





— Это вы к католической Пасхе готовитесь, порядок наводите в поселке? Или у вас сегодня субботник? Так еще только четверг, — удивляемся мы.

— Так «Чистый четверг» и есть, — поясняют местные. — Акции под таким названием у нас ввела новая председатель райисполкома Галина Унукович (Галина Унукович возглавила местную администрацию в марте 2020 года. До этого она была главой райсовета депутатов в Глубоком. — Прим. TUT.BY).

«Вода из крана уже идет нормальная, но еще опасаемся ее употреблять»

Марина Берестень — жительница улицы Урицкого в микрорайоне Молодежный — открывает кран на кухне. Нюхаем воду — запаха нет. Наливаем в стакан — вода прозрачная, без каких-либо видимых примесей.

— Я так понимаю, проблему решили, — говорит хозяйка квартиры. — По телевизору вчера все красиво рассказали: мол, вода пригодна для питья, в ней нет никаких бактерий, авария на водопроводных сетях устранена. Но мы пока еще опасаемся ее употреблять. Я, например, ей только пол мою. Для приготовления еды и питья наша семья пользуется бутилированной водой. Ею же ополаскиваю и вымытую под краном посуду.

Марина делится, что переживала за детей — недомогание было у обоих сыновей.

— Сразу стало плохо старшему — 15-летнему. Заболел живот, открылась сильная рвота, сын лежал без сил. Обошлись без госпитализации, лечила его сама. Старший выздоровел, заболел младший — Рома, ему еще нет 3 лет. Вчера я повела его в сад, а в группе никого нет, вернулись домой. Вскоре у него поднялась температура. Я давала сыну таблетки, сегодня ему уже лучше.



Марина Берестень



Роме около 3 лет. Мальчику, по словам мамы, было плохо 31 марта, но 1 апреля ребенку стало лучше

Вода запахла фекалиями в микрорайоне Молодежный, по сообщениям наших читателей, еще в воскресенье, 28 марта. Районные же власти заявили, что авария на водопроводных сетях произошла в ночь с 29 на 30 марта.

Марина считает, что чиновники должны были быстрее отреагировать на ЧП:

— Воду в домах перекрыли только к обеду 30 марта. Получается весь понедельник, 29 марта, эта плохая вода шла, пить ее люди не пили, но пользовались: мыли руки, посуду, чистили зубы. А ее нужно было перекрыть сразу же! В итоге в ночь с понедельника на вторник жители и начали попадать в больницу. Я слышала несколько раз той ночью, что скорая ездила по нашему микрорайону. По слухам, вся больница полная, туда поступают семьями, лежат уже не только в детском отделении и в терапии, но и в хирургии.



Питьевую воду в пострадавший от аварии микрорайон Молодежный привозят в цистерне. На подъездах висят объявления с графиком привоза воды



Бутилированная вода — теперь самый ходовой товар в бешенковичских магазинах

«Вы собираете жареные факты? Нет? Тогда напишите: у нас никто не отравился»

Валентин Третьяков живет не в Молодежном, а на улице Черняховского в микрорайоне ПМК — это в другом конце поселка. Он утверждает, что некачественная вода вечером 31 марта какое-то время была и у них:

— Вчера приехал домой с работы, начал готовить ужин. Сразу вода шла нормальная, потом пошла ржавчина с какой-то мутью.



Такая вода текла из кранов в доме на улице Черняховского 31 марта. Фото предоставлено читателем TUT.BY

От некачественной воды пострадал маленький родственник Валентина:

— В больнице находится мой 5-летний племянник. Его госпитализировали после обеда в среду, 31 марта, с температурой и тошнотой. Мальчик лежит под капельницей. Поселок у нас маленький — и все говорят, что больница переполнена. И много свидетелей, что ночью с понедельника на вторник, с 29 на 30 марта, скорая неоднократно выезжала на улицу Молодежную.



Валентин Третьяков и Алеся Жданович

Алеся Жданович живет в микрорайоне Молодежный. Она рассказывает, что из ее близких никто не пострадал, но отравились малыши в подъезде и дети коллеги:

— Кого ни встретишь в поселке, все рассказывают, что кто-то из его близких, знакомых или соседей заболел. Но в больницу очень многие не обращались, лечились дома сами. В соцсетях распространили информацию, что жителям Бешенковичей нужно писать заявление в прокуратуру. Люди соглашаются. Но так пока никто и не собрался что-то реально предпринять. Поселок маленький, население запуганное: люди боятся потерять работу, практически все трудятся в бюджетных организациях.



Улица Черняховского в микрорайоне ПМК

Микрорайон ПМК местные называют «чернобыльский»: некоторые дома тут построили после аварии на ЧАЭС. Живут здесь в основном пенсионеры. По их словам, проблем с водой у них нет.

— Вы собираете жареные факты? Нет? Тогда так и напишите: у нас, в доме № 38 на улице Черняховского, никто не отравился, — отрезал пожилой мужчина. — Авария с водой произошла на «Молодежке». Там заболели люди, в основном, дети. А у нас только вчера, 31 марта, к вечеру пошла ржавая вода. Вообще-то я всегда езжу за водой к роднику, и меня эта проблема с аварией в сетях мало интересует.

Местные говорят, что к этому роднику — он находится в лесу за больницей — в последние дни стояли очереди.

Нет проблем с водой и в близлежащих деревнях, рассказали нам две случайно встреченные жизнерадостные женщины:

— Слава Богу, мы ў дзярэўні жывём. У нас свае калодцы. Хай з Бешанковіч к нам прыязджаюць за вадой! Нам не шкада, падзелімся!



Елена Надежко

А вот продавец Елена Надежко обслуживает покупателей и плачет:

— Я уже не сплю и не ем третьи сутки. У меня заболел муж Сергей, ему 33 года, и две дочки. Муж пришел во вторник с ночной смены, и у него открылась жуткая диарея. Потом стало плохо 13-летней дочке. Я прилетала с работы домой, а бедный ребенок лежит, корчится, ее тошнит. Я вызвала скорую, дочке сделали обезболивающий укол, прописали порошки, таблетки, активированный уголь. Вскоре тошнота и температура появились у 6-летней дочки. Сегодня и мужу, и детям уже лучше. Но они ничего не могут есть, только пьют. Я бесконечно плачу, мне их всех жалко. Что может чувствовать женщина, когда ребенок мучается и просит: «Мамочка, полежи со мной, мне плохо».

Садик: «По ТВ объявили, что бактерий в воде не нашли, но мы пока пользуемся привозной»

В Бешенковичах три детских сада, один из них — № 6, в микрорайоне Молодежный — оказался в «эпицентре» коммунального коллапса.



Двор в микрорайоне Молодежный



Бутилированную воду в садик № 6 приносили родители и местные власти

Заведующая Светлана Мацуганова говорит, что «профилактические меры, чтобы не пострадали дети, приняли еще утром 30 марта»:

— Я сама живу в этом районе и утром во вторник увидела: вода не очень хорошая, запах какой-то непонятный. Пришла на работу, заказала, чтобы нам привезли чистую воду. Нам и привезли — в бочке. На ней мы готовили, ей мыли детям руки. В первый день аварии даже пользовались одноразовой посудой. Привозная вода у нас была и вчера, и даже сегодня, хоть по телевизору сообщили, что бактерий в воде в жилом микрорайоне не нашли. Но мы все равно для профилактики решили еще пользоваться привозной.

Светлана Мацуганова благодарит за помощь родителей:

— По первому же зову они принесли нам бутилированную воду. Принес нам ее и начальник отдела образования Александр Иванович Ерашов.

В садике числится 192 ребенка. В понедельник родители привели 92 малыша, во вторник — 50, в среду — 35, в четверг — столько же.

— Где дети? — ловит наш вопрос заведующая. — Я собираю сведения. Кто с бабушкой, кто с дедушкой остался, кто со старшими детьми в семье — у школьников же сейчас каникулы. Авария на сетях тут не причем. Наши воспитанники, насколько я знаю, не пострадали. Одной девочке стало плохо в саду во вторник, мама ее забрала домой, но вскоре позвонила, что ребенку лучше. Госпитализировали только одного мальчика — из дома, не из садика.

Что говорят местные власти

Представители райисполкома, местных водоканала и больницы отказались комментировать TUT.BY ситуацию с качеством водопроводной воды в поселке и количеством пациентов, которые пострадали из-за аварии на сетях.

Информацию о том, что происходит 1 апреля, разместила районная газета «Зара».

По информации ЦРБ, всем обратившимся «оказана своевременная амбулаторная помощь, в настоящее время их самочувствие удовлетворительное». На 1 апреля госпитализированы 17 человек — 13 детей и 4 взрослых. Из них сегодня уже выписали семь человек (6 детей и взрослый).



1 апреля из крана в квартире в доме на улице Урицкого шла нормальная на вид вода — без цвета и запаха

Мутную воду в кранах специалисты Бешенковичского участка филиала «Лепельводоканал» объясняют так:

— Работа станции обезжелезивания «Молодежная» приостановлена, и весь поселок снабжают водой через станцию «Южная». Из-за большой нагрузки на нее вода не успевает отстаиваться, в ней могут присутствовать примеси железа.

Два раза в день специалисты берут пробы воды, она соответствует требованиям по микробиологическим показателям. Тем не менее санслужбы рекомендует ограничить использование сырой водопроводной воды для питья до полной стабилизации ситуации. Подвоз воды в цистернах в микрорайон улицы Молодежной продолжится, отмечают в филиале «Лепельводоканал».

Жителей Бешенковичей волнует, что в водопровод могли попасть канализационные стоки. Местные власти их успокаивают:

— Это технически невозможно. Сегодня вся система канализации обслуживается автоматикой, принудительная откачка специализированной машиной осуществляется только при засорах, которые могут спровоцировать остановку насосов. Поэтому мнение о том, что канализация вовремя не откачивается и это могло привести к попаданию стоков в водопровод, также ошибочно.

Власти отмечают, что эпидрасследование по факту аварии продолжается. В нем участвуют специалисты из Минска и областные службы.