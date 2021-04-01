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В многофункциональном комплексе Minsk World стартовали продажи квартир в новом доме

01.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый дом и новые возможности. В многофункциональном комплексе Minsk World  стартовали продажи квартир в новом доме. Он называется «Бора-Бора» и расположен в квартале "Тропические острова" рядом  с центром, метро и основными городскими транспортными артериями. 
Это новый стандарт жизни в комплексе, который строят по принципу "города в городе". Проект Minsk World  самый крупный в Европе. И реализуется с опережением сроков. Как исполнить мечту и улучшить жизнь - в нашем следующем сюжете.

Новый дом и новые возможности

В квартале "Тропические острова" старт продаж в доме "Бора-Бора". Это остров во Французской Полинезии. Райское место для отдыха. А дом отличается комфортом жителей и новыми возможностями. Важнейшая - доступность. Позиция застройщика - у каждой семьи со стабильным доходом должная быть своя квартира Застройщик предлагает рассрочку на 100 месяцев (а это более 8 лет). И первый взнос за свою квартиру всего 10 %. Квадратный метр в доме стоит 2 260 рублей. И это одно из лучших предложений на первичном рынке.

Дом для жизни, удобства и бизнеса. Здесь речь о коммерческих помещениях

На первом и втором этажах  расположены торговые и торгово-административные помещения. Это кафе, магазины и другие объекты. На первом этаже у коммерческих помещений  отдельные входы с улицы. Высокие потолки - более 4 метров. Открытые террасы. И, что важно для жителей, эксплуатируемая кровля. 

Квартал "Тропические острова" - это самые выгодные цены в многофункциональном комплексе Minsk World

Все новостройки находятся на этапе котлована, а значит застройщик предлагает самые доступные варианты. "Мальдивы", "Гавайи", "Бали", "Фиджи" и "Барбадос" - широкий выбор для любителей горячих тропиков. Покупатели говорят, почему остановили свой выбор на этом жилом комплексе.
Minsk World – это новый город в городе. И новый центр Минска с комфортным жильем, современной инфраструктурой. 12 детских садов, 8 школ. Свободные от автомобилей кварталы, для машин многоуровневые паркинги. 

Minsk World - это минуты до центра на метро и на автомобиле

Здесь строят  и важный экономический объект - Международный финансовый центр. Это около 10 тыс. новых эффективных рабочих мест и инвестиции с Востока и Запада. Архитектурно Международный финансовый центр будет самым высоким зданием в стране. Его строят в сотрудничестве с арабскими архитекторами и инвесторами. Рядом  и новый городской парк, и крупнейший в стране торговый центр.
Minsk World – это реальность, доступная всем, кто работает, ценит свое время и деньги. Комплекс строится. И нет повода откладывать решения на потом. Квартиры раскупаются на стадии котлована, а на вторичном рынке будут стоить существенно дороже. Не упустите свой шанс изменить жизнь к лучшему!

 
Теги: Минск
 
 
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Новый дом и новые возможности. В многофункциональном комплексе Minsk World  стартовали продажи квартир в новом доме. Он называется «Бора-Бора» и расположен в квартале...
 
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