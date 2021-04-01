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Готовность к весенне-полевым работам инспектирует Федерация профсоюзов

01.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Аграрный десант активно высадился в полях. У них конечная цель - будущий урожай. Готовность к весенне-полевым работам инспектирует Федерация профсоюзов. В поле зрения  исправность техники и соблюдение правил безопасности. На что еще обращают внимание, выясняла Анастасия Бенедисюк. 

Усиленный мониторинг выполнения требований по охране труда накануне начала весенне-полевых работ 

Мехдвор "Старица-Агро"   - будто выставка сельхозтехники. Такое вряд ли можно увидеть в любой другой день. Все-таки не время стоять. Уже в понедельник в хозяйстве приступят к посевной. Оценивают, каким составом выходят на старт. 
Накануне автопарк пополнился новыми агрегатами. Да и в целом в этом году свои позиции здесь технически усилили: сразу несколько тракторов, кормораздатчики. В ближайших планах другие приобретения. Не списывают со счетов и старых трудяг. Проверенные в поле годами, намолотами и караваями на прошлой неделе прошли техосмотр. Исправность техники, соблюдение правил безопасности, речь ведь уже не только об урожае. И даже кухня – вот на что обращает внимание техническая инспекция труда Федерации профсоюзов.

На одну проверку приходится в среднем 16 нарушений охраны труда

И если здесь все в порядке, то в начале пути  фокус внимания инспекторов падает на въездную группу: нет калитки, КПП. А еще противооткатные башмаки. Надо бы  посерьезнее. 

Валерий Русаков, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси: "По стране самое популярное нарушение - это неправильное оформление журнала по охране труда. Записывают фамилии, расписывается народ, а номера инструкции нет. То же самое, что не прошел человек. Выдается спецодежда, а она не используется. И человеческий фактор. В республике 28 несчастных случаев со смертельным исходом, 148 тяжелых случаев".

Печальная статистика за прошлый год. И сколько раз здесь можно использовать условные слова: если бы да кабы. Тут уже по-другому смотришь и на проверки журналов: за каждой подписью  чья-то безопасность и чья-то ответственность. И если визуально все в порядке, то начинку надо доработать.

ФПБ: Более 90 % нарушений устраняются оперативно

Пример полной амуниции для работы в поле. Как должно быть   и исполнение. И так должно быть, причем не только  по форме. 37 лет в хозяйстве. Аптечка, огнетушитель  ни разу не пригодились, но тот случай, когда цена слишком велика. Подобные мониторинги ФПБ проводит по всей стране. В среднем на знакомство с хозяйством уходит около дня. На особом контроле медосмотр водителей и механизаторов. Проверяют не только на алкогольное опьянение. Важны давление, температура. Это тоже Копыльский район, «ПИК-Лесное». Мехдвор, ремонтные мастерские, бытовые условия. Все соблюдено. Есть даже своя баня. В среднем, отмечают в технической инспекции труда, на одну проверку приходится порядка 16 нарушений. Нанимателю выдаются предписания. И, как показывает практика, в 90 % случаев нарушения оперативно устраняются. 

В Беларуси начались весенне-полевые работы
 
Теги: знакомства
 
 
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Аграрный десант активно высадился в полях. У них конечная цель - будущий урожай. Готовность к весенне-полевым работам инспектирует Федерация профсоюзов. В поле...
 
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