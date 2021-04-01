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Готовность к весенне-полевым работам инспектирует Федерация профсоюзов
01.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTАграрный десант активно высадился в полях. У них конечная цель - будущий урожай. Готовность к весенне-полевым работам инспектирует Федерация профсоюзов. В поле зрения исправность техники и соблюдение правил безопасности. На что еще обращают внимание, выясняла Анастасия Бенедисюк.
Усиленный мониторинг выполнения требований по охране труда накануне начала весенне-полевых работМехдвор "Старица-Агро" - будто выставка сельхозтехники. Такое вряд ли можно увидеть в любой другой день. Все-таки не время стоять. Уже в понедельник в хозяйстве приступят к посевной. Оценивают, каким составом выходят на старт.
Накануне автопарк пополнился новыми агрегатами. Да и в целом в этом году свои позиции здесь технически усилили: сразу несколько тракторов, кормораздатчики. В ближайших планах другие приобретения. Не списывают со счетов и старых трудяг. Проверенные в поле годами, намолотами и караваями на прошлой неделе прошли техосмотр. Исправность техники, соблюдение правил безопасности, речь ведь уже не только об урожае. И даже кухня – вот на что обращает внимание техническая инспекция труда Федерации профсоюзов.
На одну проверку приходится в среднем 16 нарушений охраны трудаИ если здесь все в порядке, то в начале пути фокус внимания инспекторов падает на въездную группу: нет калитки, КПП. А еще противооткатные башмаки. Надо бы посерьезнее.
Валерий Русаков, главный технический инспектор труда Федерации профсоюзов Беларуси: "По стране самое популярное нарушение - это неправильное оформление журнала по охране труда. Записывают фамилии, расписывается народ, а номера инструкции нет. То же самое, что не прошел человек. Выдается спецодежда, а она не используется. И человеческий фактор. В республике 28 несчастных случаев со смертельным исходом, 148 тяжелых случаев".
Печальная статистика за прошлый год. И сколько раз здесь можно использовать условные слова: если бы да кабы. Тут уже по-другому смотришь и на проверки журналов: за каждой подписью чья-то безопасность и чья-то ответственность. И если визуально все в порядке, то начинку надо доработать.
ФПБ: Более 90 % нарушений устраняются оперативноПример полной амуниции для работы в поле. Как должно быть и исполнение. И так должно быть, причем не только по форме. 37 лет в хозяйстве. Аптечка, огнетушитель ни разу не пригодились, но тот случай, когда цена слишком велика. Подобные мониторинги ФПБ проводит по всей стране. В среднем на знакомство с хозяйством уходит около дня. На особом контроле медосмотр водителей и механизаторов. Проверяют не только на алкогольное опьянение. Важны давление, температура. Это тоже Копыльский район, «ПИК-Лесное». Мехдвор, ремонтные мастерские, бытовые условия. Все соблюдено. Есть даже своя баня. В среднем, отмечают в технической инспекции труда, на одну проверку приходится порядка 16 нарушений. Нанимателю выдаются предписания. И, как показывает практика, в 90 % случаев нарушения оперативно устраняются.
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Аграрный десант активно высадился в полях. У них конечная цель - будущий урожай. Готовность к весенне-полевым работам инспектирует Федерация профсоюзов. В поле...
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