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А.Сыч рубрике "Площадка" об опытном образце блогера-революционера литовского разлива
01.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак формировалась сеть блогеров для раскачивания ситуации в Беларуси? И кто был прототипом нынешнего упитанного сидельца, для которого если и не наступил конец света, то пауза в активной жизни, поездках по регионам Беларуси и подборе крепких и недовольных чем угодно ребят точно. Об опытном образце блогера-революционера литовского разлива расскажет Андрей Сыч в авторской рубрике "Площадка". И покажет несколько интересных материалов. А выводы, как всегда, делать только вам.
Как куют блогеров революцииИ почему в Литве могла бы быть сейчас вовсе не Света, а... Юля? Кого использовали в качестве опытного образца для четы сидельца и кухарки? Смотрите "Площадку", будет интересно. Фамилию упитанного блогера, поднимавшего мятеж в Беларуси, знают многие. Но не все из них помнят, что он был не первым на гребне революции и народного внимания. Скажу больше: в Литве сейчас могла бы быть вовсе не Света, а Юля. Юля Филиппович. Жена не менее знаменитого балконного блогера из Гомеля.
Фактически Филипповичей использовали в качестве опытного образца для четы сидельца и кухаркиВсе эти хипстерские песенки типа "Разбуры турмы муры" пели Максиму Филипповичу под изолятором временного содержания еще в далеком 2017 году. Знаменитый вялый кулачок беглой домохозяйки, который она подобрала от мужа еще три года назад, использовал на митингах Филиппович. Оба блогера активно ездили по регионам и общались с местными жителями. Помимо этого, их объединяло безграничное чувство самоуверенности и отношение к желаемому как к уже свершившемуся факту.
В последних сюжетах Тихановский настолько распетушился, что земли под собой не чувствовал от того, что все сходит с рук. Человек был абсолютно уверен в своей неприкосновенности. И ведь кто-то внушил ему это в голову или дал такие гарантии.
Филиппович тоже любил бахнуть пивка и во время вечернего променада со своей леди поразмышлять о том, как скоро запустит маховик люстраций. И делал это с такой же уверенностью в глазах, что вот-вот, и волна хайпа вынесет его в один из кабинетов, где принимают ключевые решения.
Впоследствии происхождение этой уверенности раскрыл сам Максим ФилипповичВ период, когда балконный блогер только набирал популярность, он опубликовал сюжет о своей первой поездке в Литву. Без улыбки это смотреть просто невозможно. Приготовьтесь загибать пальцы. Итак, совершенно случайно в поезде Минск - Вильнюс встречаются два любителя литовской архитектуры, а по совместительству оппозиционные блогеры Максим Филиппович и Андрей Паук. Да, тот самый Паук, который сейчас играет на гитаре, пока Левчук корчит рожи перед камерой. Это, конечно, отдельная история успеха - как из оперной дивы скатиться в подпевалы Паука. Так и просится фраза с плаката: "Помни, креативный класс, что социальный лифт ездит не только вверх". Но не суть.
В общем, парни, недолго обнюхавшись, поняли, что едут на одно и то же собрание. Встреча предполагалась не один день, поэтому наши герои отправились первым делом на ночевку в гостиницу. А уже на следующий день в кадре появляется еще один блогер - Сергей Петрухин с канала «Народный репортер». Напомню, действия происходят в 2017 году.
Сеть блогеров, которая раскачивала ситуацию в Беларуси, формировалась в Литве не один годТо есть сеть блогеров, которая раскачивала ситуацию в Беларуси, формировалась в Литве не один год. Их обучают. Финансируют. Убеждают в неизбежности победы. Филипповичу стоит отдать должное: при всей своей наивности он умудрился не подсесть на иглу иностранного финансирования. Отсюда и результат - два одинаковых блогера с разным финалом. Филиппович, побывав внутри оппозиционной клоаки, сейчас активно делится впечатлениями о внутренней кухне.
В то же время Тихановский проводит время согласно режиму дня спецучереждения. Профессиональные грантоеды прекрасно понимают, что являются инструментом в чужих руках. Тюремные сроки воспринимаются ими как часть бизнеса.
Таких безработных с трехэтажными домами и люксовыми машинами пора ставить на место без оглядки на уважаемых партнеров. Для Европы мы все равно хорошими не будем. Потому что они действуют в первую очередь с позиции своих геополитических амбиций и национальных интересов. Пора и нам вспомнить, что это такое. Беларусь – страна, в которой хочется жить. Я люблю Беларусь.
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Как формировалась сеть блогеров для раскачивания ситуации в Беларуси? И кто был прототипом нынешнего упитанного сидельца, для которого если и не наступил конец...
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