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"Светлые" лица протеста. У одного багаж административных статей, у другого срок за убийство

01.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Криминальное поведение вот таких уличных борцов или, правильнее сказать,  бойцов  вполне предсказуемо

Но вот как так вышло, что в определенный период они начали нападать на милицию, срывать белорусский флаг и атаковать здания? Может, их к этому кто-то или что-то основательно подтолкнули, показали сначала цель, т.е. врага, а потом показали и модель поведения.  Об этом тоже в нашем сюжете. 
Вечер 15 августа. Город Белоозерск. Михаил Бернацкий выпивает с друзьями. Видимо, читали новости из интернета. Он буквально забит призывами свергать власть. Михаил берет такси, едет к отделу милиции. Для конспирации прикрывает лицо майкой. Первый камень попал в металлическую решетку. Второй – разбил стекло.

Михаила Бернацкого нашли на следующий день. У него более 20 привлечений к административной ответственности

Несколько судимостей, в том числе за кражу, хулиганство. Но до августа 2020 ему и в голову не приходило забросать РОВД камнями. Как же такое возможно? Такие  как этот мужичок в камуфляжной майке,  заводят толпу, работают с ней, первыми начинают скандировать лозунги. Крики "Позор" и хлопки. Это все элементы психологического воздействия из методичек цветных революций. Во-первых, на милицию – правоохранителей надо деморализовать. 

Женщину никто и пальцем не трогает, но она рыдает и кричит на правоохранителей

Во-вторых, на прохожих - вызвать сочувствие или просто заинтересовать, пускай расскажут своим знакомым, а еще лучше останутся посмотреть.
И, конечно, информационная атака на аудиторию, которая не вышла ни на какой протест, но которая получает новости из интернета – постить как можно больше фото с митинга, забить ими медиаполе, вытесняя другие новости.

Посмотрите, как работает этот мужчина в камуфляжной майке. Он не пассивный участник или зевака

Стоит впереди толпы, чтобы его было видно, предлагает лозунги для скандирования (у него они как будто заготовлены). По периметру рассредоточены такие же крепкие парни. Вот они-то и координируют, накручивают толпу. В нужный момент она может превратиться в агрессивную массу. Но чтобы завести толпу, ее сначала надо собрать. И тут все средства хороши. А еще лучше люди, готовые на преступление. 

Житель Бреста Дмитрий Доманский. Неоднократно судим, в том числе на 13 лет за убийство и разбой

Хулиганка. Кражи, с 1991 года до настоящего времени состоит на учете у врача-нарколога. Кроме спиртного, любит нарушать правила дорожного движения. Вот таких попаданцев в протестных рядах в августе и сентябре оказалось немало.

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Теги: Брест
 
 
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Криминальное поведение вот таких уличных борцов или, правильнее сказать,  бойцов  вполне предсказуемо Но вот как так вышло, что в определенный период они начали...
 
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