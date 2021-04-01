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Учения десантников в Брестской области выходят на пиковый уровень

Ночные учения на полигоне Доманово

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Учения 38-й бригады: маневры выходят на пиковый уровень Учения десантников в Брестской области выходят на пиковый уровень Уже завтра состоится кульминация маневров. На Ружанском полигоне военнослужащим 38-й бригады...

Уже завтра состоится кульминация маневров. На Ружанском полигоне военнослужащим 38-й бригады предстоит отбить у условного противника аэродром. А накануне десантники отработали еще один тактический эпизод на Обуз-Лесновском полигоне. По легенде, ранее освобожденный населенный пункт снова атаковало незаконное бандформирование. Задача - отстоять позиции. Ее военнослужащие 38-й бригады выполняли при поддержке танкистов и других механизированных войск.Также провели десантники ночные стрельбы. Цели имитировали в том числе беспилотные летательные аппараты. Последние тенденции ведения боевых действий не раз доказывали: именно беспилотники оказываются на первом плане военных событий. А потому уметь отражать атаку таких комплексов - это необходимость. Огонь по беспилотникам вели не только контрактники, но и солдаты срочной службы. С поставленными задачами десантники справились на отлично.