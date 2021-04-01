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Каким должен быть Основной закон страны - идеями делится гендиректор МАЗа
01.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Выручка от реализации техники Минского автомобильного завода составила более полутора млрд рублейНесмотря на общий спад мировой экономики в прошлом году, многим белорусским предприятиям удалось даже увеличить объем производства и продажи. Так, например, выручка от реализации техники Минского автомобильного завода составила более полутора миллиардов рублей или плюс 13,4 % в сравнении с 2019. Больше стали экспортировать в Россию, Украину и страны дальнего зарубежья. Активно продвигает завод на мировом рынке и свой электробус. Недавно новинку презентовали в Киеве. Не забываем и о рынке внутреннем.
МАЗ - это трудолюбивый коллектив, более 15 с половиной тысяч человекНо МАЗ - это не только передовое производство, прежде всего это трудолюбивый коллектив (более 15 с половиной тысяч человек). И каждый из них заинтересован как в развитии своего предприятия, так и в целом всей страны. Что найдет отражение в Основном законе Беларуси, своими идеями делятся в том числе и сотрудники завода. Все предложения по новой редакции Конституции будут услышаны - анализ предстоит провести в ближайшее время комиссии. Сегодня нам удалось пообщаться с одним из ее участников - гендиректором Минского автомобильного завода.
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Выручка от реализации техники Минского автомобильного завода составила более полутора млрд рублей Несмотря на общий спад мировой экономики в прошлом году,...
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