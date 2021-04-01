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Каким должен быть Основной закон страны - идеями делится гендиректор МАЗа

01.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выручка от реализации техники Минского автомобильного завода составила более полутора млрд рублей 

Несмотря на общий спад мировой экономики в прошлом году, многим белорусским предприятиям удалось даже увеличить объем производства и продажи. Так, например, выручка от реализации техники Минского автомобильного завода составила более полутора миллиардов рублей или плюс 13,4 % в сравнении с 2019. Больше стали экспортировать в Россию, Украину и страны дальнего зарубежья. Активно продвигает завод на мировом рынке и свой электробус. Недавно новинку презентовали в Киеве. Не забываем и о рынке внутреннем. Новые автобусы третьего поколения начнут курсировать по дорогам столицы. МАЗ уже поставил Минску первую партию. В ближайших планах расширение производства, сейчас разрабатывают проект по строительству нового современного автобусного завода.

Каким должен быть Основной закон страны - идеями делится гендиректор МАЗа


МАЗ - это трудолюбивый коллектив, более 15 с половиной тысяч человек 

Но МАЗ -  это не только передовое производство, прежде всего это трудолюбивый коллектив (более 15 с половиной тысяч человек). И каждый из них заинтересован как в развитии своего предприятия, так и в целом всей страны.  Что найдет отражение в Основном законе Беларуси, своими идеями делятся в том числе и сотрудники завода. Все предложения по новой редакции Конституции будут услышаны - анализ предстоит провести в ближайшее время комиссии. Сегодня нам удалось пообщаться с одним из ее участников - гендиректором Минского автомобильного завода. 

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Теги: Минск
 
 
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Выручка от реализации техники Минского автомобильного завода составила более полутора млрд рублей  Несмотря на общий спад мировой экономики в прошлом году,...
 
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