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Лауреаты премии "Человек года" названы в Могилеве

01.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Могилеве названы лауреаты премии «Человек года». 15 лучших (каждый в своей профессии) специалистов отмечены дипломами и особой благодарностью. Это представители агропромышленного комплекса, бизнеса. Те, кто строит дома, помогает пожилым людям, пополняет спортивную копилку наград нашей страны, в том числе на мировых аренах, выполняет миссию духовного возрождения и  спасает жизни. Имена лауреатов премии  будут занесены на доску почета Могилевской области.  
Награды вручены победителям национального конкурса "Предприниматель года", а также по итогам социально-экономического развития  среди предприятий, городов и районов.

 
Теги: Могилев
 
 
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В Могилеве названы лауреаты премии «Человек года». 15 лучших (каждый в своей профессии) специалистов отмечены дипломами и особой благодарностью. Это представители...
 
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