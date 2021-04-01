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Об опытном образце блогера-революционера литовского разлива в рубрике "Площадка"
01.04.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак формировалась сеть блогеров для раскачивания ситуации в Беларуси? Кто был прототипом строителя страны не для жизни, который подбирал крепких ребят на укладку белорусского Майдана?
Об опытном образце блогера-революционера литовского разлива расскажет рубрика "Площадка". Не пропустите сегодня в
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Как формировалась сеть блогеров для раскачивания ситуации в Беларуси? Кто был прототипом строителя страны не для жизни, который подбирал крепких ребят на укладку...
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