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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МАРТ продлевает регулирование цен на социально значимые товары Контроль за ценообразованием, прогноз по инфляции, защита отечественного производителя - о ситуации на внутреннем рынке сегодня доложили Президенту. Важные для...

Контроль за ценообразованием, прогноз по инфляции, защита отечественного производителя -сегодня доложили Президенту.Важные для каждой белорусской семьи вопросы Александр Лукашенко обсудил с первым вице-премьером и министром антимонопольного регулирования и торговли. Поддержка экономики в непростых условиях пандемии - комплексная задача для всех. В первую очередь важно насытить рынок отечественными товарами по доступным ценам. И особенно цены на товары первой необходимости должны жестко контролироваться. На этом неоднократно делал акцент глава государства. Особое внимание импортозамещению, расширению номенклатуры товаров, которыми мы сами можем себя обеспечить.С марта прошлого года Беларусь принимает меры по ценовому регулированию. Действуют постановления Совета Министров и МАРТ, которые устанавливают предельные торговые надбавки, надбавки для импортеров, рентабельность для производителя или определяют конечную розничную цену. Организован также контроль за необоснованным ростом цен на социально значимые товары. В этом списке также лекарства, которые в ходу в непростое в эпидемическом плане время.Из-за негативного влияния пандемии на рост мировых цен сохраняются риски повышения стоимости социально значимых товаров. Поэтому МАРТ принял решение продлить их регулирование в Беларуси до конца июня.Сейчас МАРТ совместно с министерствами промышленности, экономики и БелТПП прорабатывает подходы к определению понятия "отечественный товар", чтобы в дальнейшем усовершенствовать систему госзакупок. Чем выше локализация, тем больше льгот по доступу к госзаказу, госзакупкам, к участию в конкурсах и к иным видам льгот. Подобная система начала работать на рынке ЕАЭС с этого года, в перечень включены 43 белорусских предприятия.