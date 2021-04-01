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Фокус внимания - на магазинные полки. Когда пандемия не повод переписывать ценники

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Владимир Колтович в проекте "Разговор у Президента" Как не допустить необоснованных скачков цен и сдержать аппетиты торговли? Сколько заплатит нарушитель? И какие решения предложит МАРТ для поддержки внутреннего...

Как не допустить необоснованных скачков цен и сдержать аппетиты торговли? Сколько заплатит нарушитель? И какие решения предложит МАРТ для поддержки внутреннего рынка и белорусского производителя? Все, что осталось за кадром официальных рабочих встреч на высшем уровне, в нашемО продуктовой корзине по честной цене и защите внутреннего рынка министр антимонопольного регулирования и торговли, а вечером расскажет вам. Проект "Разговор у Президента" сразу после