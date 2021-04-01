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Владимир Колтович в проекте "Разговор у Президента"
02.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак не допустить необоснованных скачков цен и сдержать аппетиты торговли? Сколько заплатит нарушитель? И какие решения предложит МАРТ для поддержки внутреннего рынка и белорусского производителя? Все, что осталось за кадром официальных рабочих встреч на высшем уровне, в нашем
Фокус внимания - на магазинные полки. Когда пандемия не повод переписывать ценникиО продуктовой корзине по честной цене и защите внутреннего рынка министр антимонопольного регулирования и торговли
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Как не допустить необоснованных скачков цен и сдержать аппетиты торговли? Сколько заплатит нарушитель? И какие решения предложит МАРТ для поддержки внутреннего...
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