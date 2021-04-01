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Более 2 млн цветов украсят столичный пейзаж в этом сезоне

02.04.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Например, розарии появятся на проспекте Независимости вдоль парка Янки Купалы. По-прежнему в тренде и многолетние растения: композиции, в том числе из травы, высадят практически во всех районах города. Также продолжат работу по вертикальному цветочному оформлению. Ждет столичный ландшафт и немало ноу-хау.

Парковые  территории украсят липы, рябины и шарообразные клены. А вдоль дорог высадят более устойчивые виды растений. Всего столичную флору в этом году пополнят свыше 17 тыс. новых деревьев и кустов.

 
 
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Например, розарии появятся на проспекте Независимости вдоль парка Янки Купалы. По-прежнему в тренде и многолетние растения: композиции, в том числе из травы,...
 
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