Евродепутаты призвали максимально удешевить стоимость виз для белорусов

Группа из 20 европейских депутатов обратилась к Еврокомиссии с просьбой упростить получение шенгенских виз для граждан Беларуси.

Письмо было направлено комиссару по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливеру Вархею. В нем говорится о том, что «сбор в 35 евро за обработку визового заявления для белорусского народа при минимальной зарплате менее 200 евро — это вызов».

Депутаты полагают, что существующий визовый сбор ЕС для белорусов, стремящихся сохранить свои связи с ЕС, слишком высок и должен быть снижен до символической суммы.

«Мы просим вас обратить внимание на риск снижения межличностных контактов и принять активные меры по поддержанию и укреплению экономических, культурных и научных связей белорусского народа с гражданами стран ЕС. Снижение визового сбора до символической суммы в свете ухудшения уровня жизни в Беларуси стало бы сильным сигналом поддержки Европейским союзом белорусского народа в его борьбе за демократию. Это также дало бы отпор пропаганде режима Лукашенко против ЕС», - отмечают депутаты.

Напомним, что 1 июля 2020 года вступило в силу соглашение об упрощении выдачи виз и соглашение о реадмиссии между Беларусью и Европейским союзом. Благодаря ему стоимость шенгенских виз для граждан Беларуси снизилась с 60 до 35 евро.

2 октября белорусский МИД принял целый ряд важных решений, одно из которых - сокращение числа работающих в Беларуси послов Литвы и Польши. 5 октября Литва приняла решение отозвать своего посла из Беларуси, чтобы снизить политическую напряженность и сохранить дипломатические контакты. 7 октября стало известно , что своих послов из Беларуси отзывают для проведения консультаций Латвия и Эстония. В знак солидарности с коллегами Беларусь также покинул посол Германии. 8 октября страну покинули консулы Словакии и Чехии. После скандала с Союзом Поляков, число консулов вновь сократилось, что сделало процедуру получения шенгенских виз для белорусов настоящим квестом.