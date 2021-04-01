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Евродепутаты призвали максимально удешевить стоимость виз для белорусов
02.04.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Группа из 20 европейских депутатов обратилась к Еврокомиссии с просьбой упростить получение шенгенских виз для граждан Беларуси.
Письмо было направлено комиссару по европейской политике соседства и переговорам о расширении Оливеру Вархею. В нем говорится о том, что «сбор в 35 евро за обработку визового заявления для белорусского народа при минимальной зарплате менее 200 евро — это вызов».
Депутаты полагают, что существующий визовый сбор ЕС для белорусов, стремящихся сохранить свои связи с ЕС, слишком высок и должен быть снижен до символической суммы.
«Мы просим вас обратить внимание на риск снижения межличностных контактов и принять активные меры по поддержанию и укреплению экономических, культурных и научных связей белорусского народа с гражданами стран ЕС. Снижение визового сбора до символической суммы в свете ухудшения уровня жизни в Беларуси стало бы сильным сигналом поддержки Европейским союзом белорусского народа в его борьбе за демократию. Это также дало бы отпор пропаганде режима Лукашенко против ЕС», - отмечают депутаты.
Напомним, что 1 июля 2020 года
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Группа из 20 европейских депутатов обратилась к Еврокомиссии с просьбой упростить получение шенгенских виз для граждан Беларуси.
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