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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Президент Беларуси подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против инфекции, вызванной коронавирусом Документом предусмотрено выполнение в 2021-2023 годах Министерством здравоохранения и Национальной академией наук комплекса мероприятий по созданию...

Документом предусмотрено выполнение в 2021-2023 годах Министерством здравоохранения и Национальной академией наук комплекса мероприятий по созданию соответствующей вакцины. В частности, определены организации - исполнители работ, основные этапы и источники финансирования, сроки проведения доклинических и клинических испытаний. Научные организации Минздрава и НАН, согласно распоряжению, будут оснащены оборудованием и комплектующими изделиями, необходимыми для создания вакцины. Предусмотрена также реконструкция центра экспериментальной и прикладной вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН.