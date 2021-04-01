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Президент Беларуси подписал распоряжение о создании отечественной вакцины против инфекции, вызванной коронавирусом

02.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Документом предусмотрено выполнение в 2021-2023 годах Министерством здравоохранения и Национальной академией наук  комплекса мероприятий по созданию соответствующей вакцины. В частности, определены организации - исполнители работ, основные этапы и источники финансирования, сроки проведения доклинических и клинических испытаний. Научные организации Минздрава и НАН, согласно распоряжению, будут оснащены оборудованием и комплектующими изделиями, необходимыми для создания вакцины. Предусмотрена также реконструкция центра экспериментальной и прикладной вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН.
 
 
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Документом предусмотрено выполнение в 2021-2023 годах Министерством здравоохранения и Национальной академией наук  комплекса мероприятий по созданию...
 
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