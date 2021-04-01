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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новая редакция закона о геодезии и картографии будет направлена в Палату представителей Новая редакция закона о геодезии и картографии подготовлена и будет направлена в Палату представителей. Об этом сегодня рассказал Председатель Госкомитета по...

Новая редакция закона о геодезии и картографии подготовлена и будет направлена в Палату представителей. Об этом сегодня рассказал Председатель Госкомитета по имуществу Дмитрий Матусевич. На базе одного из предприятий в Прилуках прошло выездное заседание профильной комиссии Совета Республики. Сенаторы заявили: пользу от новаций должны прочувствовать прежде всего обычные пользователи.Сегодня же сенаторы обсуждали, как на практике будет работать новый указ Президента, который направлен на вовлечение в оборот неиспользуемой недвижимости. Он будет полезен как для отдельных граждан, так и для государства в целом.