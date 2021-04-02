Задержанным представителям Союза поляков Беларуси Почобуту и Тишковской предъявили обвинение

Источник материала: Tut.by

Директору школы при незарегистрированном Союзе поляков в Волковыске Марии Тишковской, а также журналисту Анджею Почобуту предъявлено обвинение по ст. 130 Уголовного кодекса (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни). Об этом сообщил СПБ.



Фото: facebook.com

Семья Марии Тишковской сообщила, что 1 апреля она была допрошена по делу, в ходе допроса и было предъявлено обвинение. Почобуту также в четверг предъявили обвинение.

25 марта Генпрокуратура сообщила , что возбудила в отношении председателя неофициального Союза поляков Анжелики Борис и иных лиц дело по ч. 3 ст. 130 УК (умышленные действия, направленные на возбуждение национальной и религиозной вражды и розни по признаку национальной, религиозной, языковой и иной социальной принадлежности, а также по реабилитации нацизма, совершенные группой лиц). Фигурантам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

В ведомстве утверждают, что «граждане, позиционируя себя членами вышеуказанного союза», с 2018 года провели в Гродно и Гродненской области «ряд незаконных массовых мероприятий по чествованию участников антисоветских бандформирований, действовавших во время и после Великой Отечественной войны, совершавших грабежи, убийства мирного населения Беларуси, уничтожение имущества». «Их деяния преследовали цели реабилитации нацизма, оправдания геноцида белорусского народа», — говорилось в сообщении прокуратуры.

Всего по этой статье было задержано пять представителей Союза поляков. Кроме Анжелики Борис, это Андрей Почобут, Мария Тишковская, Ирена Бернацкая и Анна Панишева.

После задержания Борис МИД Польши вызвал временного поверенного в делах Беларуси и выразил протест в связи с ситуацией. Позже министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что задержание и решение суда в отношении Борис недопустимы и противоречат международным стандартам. Глава польской дипломатии сообщил, что 24 марта поднял этот вопрос на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе, а также на переговорах с верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепом Боррелем и действующим председателем ОБСЕ Анн Линде.

В связи со сложившейся ситуацией президент Польши Анджей Дуда 25 марта начал переговоры по линии ООН, ОБСЕ и Совета Европы. Кроме того, он направил письмо президенту США Джо Байдену (Соединенные Штаты в марте председательствовали в Совете безопасности ООН).

25 марта Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором указал на «дальнейшую эскалацию репрессий против белорусского народа, включая организованные кампании преследования правозащитников, журналистов и гражданского общества в Беларуси».

Он заявил, что Евросоюз ожидает от Беларуси соблюдения ее международных обязательств по уважению прав человека и основных свобод, призвал «немедленно и безоговорочно освободить Анжелику Борис и Анджея Почобута, а также всех политических заключенных, находящихся в настоящее время под стражей».

Евросоюз, по словам Борреля, по-прежнему убежден в том, что всеобъемлющий национальный диалог имеет решающее значение для урегулирования ситуации в Беларуси. «ЕС готов оказать поддержку и призывает белорусские власти использовать все предлагаемые возможности, включая содействие со стороны ОБСЕ», — добавил верховный представитель Евросоюза.

31 марта белорусские правозащитники признали политзаключенными задержанных активистов не признанного властями Союза поляков — Анжелику Борис, Андрея Почобута, Марию Тишковскую, Ирену Бернацкую и Анну Панишеву.

В защиту СПБ выступили польские диаспоры разных стран, в том числе Австралии, Венгрии, Канады, Украины, Франции.