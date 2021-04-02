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Очень холодно, серо и дождь. Какой будет погода в Гомеле в выходные
02.04.2021 08:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«День дурака» прошел, а недоумение осталось: прогноз погоды в Гомеле в первые выходные апреля говорит, что нас ждут серьезное похолодание и дождь. Одно радует: ниже нуля температура воздуха падать не собирается. А на неделе, по предварительным данным pogoda.by, будет до +14 °С. И если вы еще удивляетесь таким качелям, напоминаем: это белорусская весна, и это нормально.
Сегодня, 2 апреля, будет облачно, до +9 °С и дождь.
В ночь на субботу всего +2°С, днем ожидается +5…+7 °С, без осадков.
В воскресенье, 4 апреля, температура воздуха в течение суток тоже будет колебаться от +1 до +7 °С. Утром на город опустится туман.
В понедельник также будет до +8 °С и сплошная облачность.
Хороших выходных, друзья!
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«День дурака» прошел, а недоумение осталось: прогноз погоды в Гомеле в первые выходные апреля говорит, что нас ждут серьезное похолодание и дождь.
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