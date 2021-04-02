Очень холодно, серо и дождь. Какой будет погода в Гомеле в выходные

Источник материала: Tut.by

«День дурака» прошел, а недоумение осталось: прогноз погоды в Гомеле в первые выходные апреля говорит, что нас ждут серьезное похолодание и дождь. Одно радует: ниже нуля температура воздуха падать не собирается. А на неделе, по предварительным данным pogoda.by, будет до +14 °С. И если вы еще удивляетесь таким качелям, напоминаем: это белорусская весна, и это нормально.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня, 2 апреля, будет облачно, до +9 °С и дождь.

В ночь на субботу всего +2°С, днем ожидается +5…+7 °С, без осадков.

В воскресенье, 4 апреля, температура воздуха в течение суток тоже будет колебаться от +1 до +7 °С. Утром на город опустится туман.

В понедельник также будет до +8 °С и сплошная облачность.

Хороших выходных, друзья!

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