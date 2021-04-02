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Похолодание и мокрый снег. Погода в Могилеве в выходные
02.04.2021 08:57 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«День дурака» прошел, а недоумение осталось: прогноз погоды в Могилеве в первые выходные апреля говорит, что нас ждут похолодание и даже мокрый снег. Одно радует: ниже нуля температура воздуха падать не собирается. А на неделе, по
Сегодня, 2 апреля, будет облачно, до +9 °С.
В субботу днем ожидается +5…+7 °С, после полудня возможны небольшой дождь и кратковременный мокрый снег.
В воскресенье, 4 апреля, погода будет шалить: весь день при переменной облачности местами может идти мокрый снег — недолго. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от нуля до +6 °С.
В понедельник также будет 0…+6 °С, сплошная облачность. Днем ветер усилится, будет порывистым.
Хороших выходных, друзья!
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Заморозков не прогнозируют, минимальная температура воздуха - ноль, и только по ночам.
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