Похолодание и мокрый снег. Погода в Могилеве в выходные

Источник материала: Tut.by

«День дурака» прошел, а недоумение осталось: прогноз погоды в Могилеве в первые выходные апреля говорит, что нас ждут похолодание и даже мокрый снег. Одно радует: ниже нуля температура воздуха падать не собирается. А на неделе, по предварительным данным pogoda.by, будет до +13 °С. И если вы еще удивляетесь таким качелям, напоминаем: это белорусская весна, и это нормально.



Фото: Анжелика Зайцева, TUT.BY

Сегодня, 2 апреля, будет облачно, до +9 °С.

В субботу днем ожидается +5…+7 °С, после полудня возможны небольшой дождь и кратковременный мокрый снег.

В воскресенье, 4 апреля, погода будет шалить: весь день при переменной облачности местами может идти мокрый снег — недолго. Температура воздуха в течение суток будет колебаться от нуля до +6 °С.

В понедельник также будет 0…+6 °С, сплошная облачность. Днем ветер усилится, будет порывистым.

Хороших выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY .