Московская типография отказалась печатать газету «Народная воля»

Источник материала: Tut.by

Издание «Народная воля» надеялось, что сегодня возобновится печать газеты. Но московская типография, с которой издание заключило договор, отказалась печатать газету и вернула деньги. Об этом сообщается на сайте «Народной воли» .



Фото с сайта газеты «Народная воля»

— Ожидалось, что сегодня возобновится издание независимой газеты «Народная воля» в печатном виде. Редакция подписала договор с московским открытым акционерным обществом «Полиграфический комплекс», в соответствии с которым в оперативном порядке перечислялась необходимая сумма денег для печати сегодняшнего номера газеты, — рассказали в «Народной воле».

Но вчера, когда свежий номер уже верстался, типография сообщила, что «на нас наехали на самом высоком уровне, мы не хотим терять типографию, деньги возвращаем».

Несколько месяцев назад с изданием «Народная воля» расторгла договор еще одна московская типография — ООО «Прайм Принт Москва». В Беларуси «Народная воля» перестала выходить еще в августе прошлого года, тогда издательство «Белорусский дом печати» сослалось на поломку оборудования.

Редакция «Народной воли» в очередной раз призывала своих сторонников подписаться на PDF-версию газеты на сайте belpressa.by и ознакомиться с материалами портала https://www.nv-online.info.