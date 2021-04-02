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МВД получит доступ к данным о медсправках водителей
02.04.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 апр - Sputnik. ГАИ сможет устанавливать граждан, которым запрещено по состоянию здоровья садиться за руль, об этом сообщает Национальный правовой портал pravo.by.
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Новшества также упраздняют контроль за соблюдением порядка прохождения гостехосмотра. Предполагается, что услуги на диагностических станциях будут выполняться на договорной основе. Информация о состоянии транспортных средств будет накапливаться в базе данных, доступ к ней получат заинтересованные государственные органы.
Коррективы внесены и для курсантов автошкол: им будет предоставлено право сдавать экзамен на управление автомобилями только с автоматической трансмиссией. Также МВД предоставят право запрещать на отдельных участках дорог практическое обучение вождению.
Для повышения оперативности будут внесены изменения в случаях перемен в порядке организации дорожного движения. Подчеркивается, что все новации нацелены на совершенствование безопасности.
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