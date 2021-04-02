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МВД получит доступ к данным о медсправках водителей

02.04.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр - Sputnik. ГАИ сможет устанавливать граждан, которым запрещено по состоянию здоровья садиться за руль, об этом сообщает Национальный правовой портал pravo.by.

Новые нормы в закон "О дорожном движении" сегодня рассмотрят депутаты парламента. Одна из поправок позволит дорожной милиции отслеживать сведения о выданных медицинских справках на право управления транспортными средствами. В автоматизированном режиме такие данные будет собирать организации Министерства здравоохранения, а инспекторы ГАИ получат доступ к этой электронной базе.

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Новшества также упраздняют контроль за соблюдением порядка прохождения гостехосмотра. Предполагается, что услуги на диагностических станциях будут выполняться на договорной основе. Информация о состоянии транспортных средств будет накапливаться в базе данных, доступ к ней получат заинтересованные государственные органы. 

Коррективы внесены и для курсантов автошкол: им будет предоставлено право сдавать экзамен на управление автомобилями только с автоматической трансмиссией. Также МВД предоставят право запрещать на отдельных участках дорог практическое обучение вождению.

Для повышения оперативности будут внесены изменения в случаях перемен в порядке организации дорожного движения. Подчеркивается, что все новации нацелены на совершенствование безопасности.

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Теги: Минск
 
 
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