Пятилетний ребенок во взрослом теле. История 24-летнего парня, больного деменцией

Источник материала: Tut.by

Юре 24 года. В это трудно поверить, но в таком возрасте парень болен деменцией. Можно сказать, что в теле взрослого человека заперт пятилетний ребенок. Юра забывает слова, теряет бытовые навыки, а еще решает простые примеры с помощью пальцев на руках. Деменция развилась у него на фоне эпилепсии. В 5 лет у Юры начались сильные судорожные приступы. С каждым годом ему становится все хуже, а прописанные таблетки не помогают облегчать его состояние. От большого количества сильных препаратов у парна постоянно болит голова, а не так давно появились галлюцинации и непроизвольный смех. Родители Юры — пенсионеры, по большей части за братом следит сестра Оля. Это история парня и его сестры, главное желание которых — облегчить боль. Моральную и физическую.

Как помочь Юре:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА ОАО «Белгазпромбанк»,

БИК (код) OLMPBY2X, УНП 100429079

BYN

BY54OLMP31340000000100000142

ЕВРО

BY70OLMP31340000000100000145 (интернет-банкинг: индивидуальный платеж)

Быстрый способ помочь — пополнить баланс телефона МТС +375 33 901 59 31 (Услуга поделиться балансом *363*375 33 901 59 31*сумма#) При пополнении средств на номер МТС в случаи перегруженности сети, можно попробовать попытку позже, либо на следующий день.

Карта ОАО «Белгазпромбанк»

5299 2299 2378 1664

Shevtsova Olga

срок действия 10/25 (перевод из ЛЮБОЙ страны, с карты в ЛЮБОЙ валюте)

Карта ОАО «Беларусбанк»

4255 1901 2383 8669

срок действия до 02/24

VOLHA SHAUTSOVA

Карта Сбербанк России

5228 6005 4775 8633

На имя VIKTORIIA ELSUKOVA

Срок действия 03/24 в российских рублях.

Следить за новостями можно здесь:

https://vk.com/id637486357

https://www.instagram.com/yura_help/