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Пятилетний ребенок во взрослом теле. История 24-летнего парня, больного деменцией
02.04.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Юре 24 года. В это трудно поверить, но в таком возрасте парень болен деменцией. Можно сказать, что в теле взрослого человека заперт пятилетний ребенок. Юра забывает слова, теряет бытовые навыки, а еще решает простые примеры с помощью пальцев на руках. Деменция развилась у него на фоне эпилепсии. В 5 лет у Юры начались сильные судорожные приступы. С каждым годом ему становится все хуже, а прописанные таблетки не помогают облегчать его состояние. От большого количества сильных препаратов у парна постоянно болит голова, а не так давно появились галлюцинации и непроизвольный смех. Родители Юры — пенсионеры, по большей части за братом следит сестра Оля. Это история парня и его сестры, главное желание которых — облегчить боль. Моральную и физическую.
Как помочь Юре:
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СЧЕТА ОАО «Белгазпромбанк»,
БИК (код) OLMPBY2X, УНП 100429079
BYN
ЕВРО
Быстрый способ помочь — пополнить баланс телефона МТС +375 33 901 59 31 (Услуга поделиться балансом *363*375 33 901 59 31*сумма#) При пополнении средств на номер МТС в случаи перегруженности сети, можно попробовать попытку позже, либо на следующий день.
Карта ОАО «Белгазпромбанк»
Карта ОАО «Беларусбанк»
Карта Сбербанк России
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В 24 года умственное развитие Юры, как у пятилетнего ребенка. Он забывает слова, снять перчатки после улицы и пил ли таблетки сегодня.
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