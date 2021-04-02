|
Немного мокрого снега и тумана. Какой будет погода в Гродно в выходные
02.04.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В выходные в Гродно похолодает — по сравнению с предыдущими будними днями. Будет пасмурно, а утром в воскресенье добавится еще и мокрый снег,
В субботу пасмурно и ветрено, но без осадков. Утром — туман. Днем до +6°C.
В воскресенье в городе будет пасмурно. Утром — мокрый снег. Остальное время — без осадков. Днем — до +5°C.
Хороших выходных!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В выходные в Гродно по сравнению с предыдущими будними днями похолодает.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)