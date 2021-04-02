﻿ Немного мокрого снега и тумана. Какой будет погода в Гродно в выходные. 21.by
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Немного мокрого снега и тумана. Какой будет погода в Гродно в выходные

02.04.2021 10:15 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В выходные в Гродно похолодает — по сравнению с предыдущими будними днями. Будет пасмурно, а утром в воскресенье добавится еще и мокрый снег, сообщает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

В субботу пасмурно и ветрено, но без осадков. Утром — туман. Днем до +6°C.

В воскресенье в городе будет пасмурно. Утром — мокрый снег. Остальное время — без осадков. Днем — до +5°C.

Хороших выходных!

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Гродно
 
 
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В выходные в Гродно по сравнению с предыдущими будними днями похолодает.
 
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