Отключения горячей воды и отопления могут случиться в Могилеве на неделе. Вот когда

Источник материала: Tut.by

В Могилеве 6 и 8 апреля будут проводить температурные испытания тепловых сетей. Потому в некоторых районах города возможны нарушения работы систем отопления и горячего водоснабжения, сообщают Могилевские тепловые сети.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

6 апреля, с 08.00 до 17.00, из-за температурных испытаний может нарушиться работа систем отопления и горячего водоснабжения в районе улиц Крупской, Криулина, Кулибина, Сергеева, переулка Пригородный, в микрорайоне «Соломинка», в агрогородке Полыковичи.

8 апреля, с 08.00 до 17.00, могут пропасть отопление и горячая вода в микрорайонах: Рабочий поселок, Ямницкий, Мир-1, Мир-2, Спутник, Казимировка, в районе улиц Менжинского, Челюскинцев, Строителей, Космонавтов, проспекта Мира от гостиницы «Могилев» до университета им. А. Кулешова.

В случаях разрыва трубопроводов, размыва грунта, проседания покрытия проезжей части или тротуаров, выхода горячей воды на поверхность земли о случившемся следует сообщить в диспетчерскую службу Могилевских тепловых сетей по телефонам (8 0222) 70−59−60, 70−50−67; (+375 33) 319−15−90.