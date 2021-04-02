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Кульминация учений десантников - маневры на Ружанском полигоне

02.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Брестской области сегодня - кульминация маневров десантников. На Ружанском полигоне военнослужащим 38-й бригады предстоит отбить у условного противника аэродром. Накануне прошли ночные боевые стрельбы. Цели имитировали в том числе беспилотники. Сегодня именно они на первом плане военных событий. Поэтому уметь отражать такую атаку - необходимость. С поставленными задачами наши десантники справились на отлично. 

Тактический эпизод на Обуз-Лесновском полигоне

И напомним, десантники отработали еще один тактический эпизод на Обуз-Лесновском полигоне. По легенде, ранее освобожденный населенный пункт Зорное снова атаковало незаконное бандформироване. Цель - отстоять позиции. Здесь военнослужащим 38-й бригады поддержку оказывали танкисты и другие механизированные войска.

 
 
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В Брестской области сегодня - кульминация маневров десантников. На Ружанском полигоне военнослужащим 38-й бригады предстоит отбить у условного противника...
 
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