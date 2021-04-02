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Сегодня - День единения народов Беларуси и России

02.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня - День единения народов Беларуси и России. С праздником белорусов и россиян, и Президента Российской Федерации поздравил Председатель Высшего госсовета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко. 

25 лет наши страны строят Союзное государство. Ежегодно реализуются десятки союзных программ и совместных проектов. Эта дата - символ дружбы братских народов, сохранения общего духовного и культурного единства. Сегодня в России проживают более полумиллиона белорусов. Самые крупные белорусские диаспоры - в Новосибирске, Калининграде, Карелии, Санкт-Петербурге и, конечно, в Москве.

 
 
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Сегодня - День единения народов Беларуси и России. С праздником белорусов и россиян, и Президента Российской Федерации поздравил Председатель Высшего госсовета...
 
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