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В. Иванкович: Производство и работа над Конституцией - это схожие процессы

02.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Производство и работа над Основным законом страны - это схожие процессы, убежден представитель Конституционной комиссии - генеральный директор Минского автомобильного завода. Развитие происходит эволюционно, шаг за шагом, чтобы в итоге получить исправно работающий механизм. Конституционная комиссия, напомним, уже приступила к работе. Ей предстоит изучить огромный массив предложений, собранных на разных площадках страны. В том числе своими идеями делятся и работники МАЗ. 

Услышать мнение каждого

Ни одно предложение без внимания не оставят. Коллектив МАЗ - это более 15 с половиной тысяч человек, плюс их семьи - серьезный срез общества. 

 
 
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Производство и работа над Основным законом страны - это схожие процессы, убежден представитель Конституционной комиссии - генеральный директор Минского...
 
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