Источник материала: БT

Услышать мнение каждого

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В. Иванкович: Производство и работа над Конституцией - это схожие процессы Производство и работа над Основным законом страны - это схожие процессы, убежден представитель Конституционной комиссии - генеральный директор Минского...

Производство и работа над Основным законом страны - это схожие процессы, убежден представитель Конституционной комиссии - генеральный директор Минского автомобильного завода. Развитие происходит эволюционно, шаг за шагом, чтобы в итоге получить исправно работающий механизм. Конституционная комиссия, напомним, уже приступила к работе. Ей предстоит изучить огромный массив предложений, собранных на разных площадках страны. В том числе своими идеями делятся и работники МАЗ.Ни одно предложение без внимания не оставят. Коллектив МАЗ - это более 15 с половиной тысяч человек, плюс их семьи - серьезный срез общества.