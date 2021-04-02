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В Молодечно огласили приговор по делу блокировки дорог

02.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ограничение свободы в исправительном учреждении открытого типа и большие штрафы. В Молодечно огласили приговор по делу  блокировки дорог и грубом нарушении общественного порядка. Об этом деле мы уже рассказывали. Тогда в ноябре пятеро протестующих перекрыли движение на пересечении улиц Великий Гостинец и Хмельницкого, выйдя на дорогу с растяжкой. Трафик был заблокирован на всех полосах проезжей части. Возмущенные водители обрывали телефон 102. Отметим, каждый из участников блокировки установлен и привлечен к ответственности. 

Комментарий на момент задержания

В Молодечно огласили приговор по делу блокировки дорог

Заметим, что на момент задержания мнение у одного из участников дела было иным. Никакой цели не преследовал, а свой поступок считает глупостью.

Неотвратимость наказания

В итоге суд назначил ограничение свободы одному на год, троим - на год и шесть месяцев. Еще двоим предстоит выплатить большие штрафы - до 5,5 тысячи рублей. Кто с решением суда не согласен, по закону может его обжаловать в течение 10 дней. 
 
 
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Ограничение свободы в исправительном учреждении открытого типа и большие штрафы. В Молодечно огласили приговор по делу  блокировки дорог и грубом нарушении...
 
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