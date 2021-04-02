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Комментарий на момент задержания





Неотвратимость наказания

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Молодечно огласили приговор по делу блокировки дорог Ограничение свободы в исправительном учреждении открытого типа и большие штрафы. В Молодечно огласили приговор по делу блокировки дорог и грубом нарушении...

Ограничение свободы в исправительном учреждении открытого типа и большие штрафы. В Молодечно огласили приговор по делу блокировки дорог и грубом нарушении общественного порядка. Об этом деле мы уже рассказывали. Тогда в ноябре пятеро протестующих перекрыли движение на пересечении улиц Великий Гостинец и Хмельницкого, выйдя на дорогу с растяжкой. Трафик был заблокирован на всех полосах проезжей части. Возмущенные водители обрывали телефон 102. Отметим, каждый из участников блокировки установлен и привлечен к ответственности.Заметим, что на момент задержания мнение у одного из участников дела было иным. Никакой цели не преследовал, а свой поступок считает глупостью.В итоге суд назначил ограничение свободы одному на год, троим - на год и шесть месяцев. Еще двоим предстоит выплатить большие штрафы - до 5,5 тысячи рублей. Кто с решением суда не согласен, по закону может его обжаловать в течение 10 дней.