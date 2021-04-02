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В Молодечно огласили приговор по делу блокировки дорог
02.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОграничение свободы в исправительном учреждении открытого типа и большие штрафы. В Молодечно огласили приговор по делу блокировки дорог и грубом нарушении общественного порядка. Об этом деле мы уже рассказывали. Тогда в ноябре пятеро протестующих перекрыли движение на пересечении улиц Великий Гостинец и Хмельницкого, выйдя на дорогу с растяжкой. Трафик был заблокирован на всех полосах проезжей части. Возмущенные водители обрывали телефон 102. Отметим, каждый из участников блокировки установлен и привлечен к ответственности.
Комментарий на момент задержания
Неотвратимость наказанияВ итоге суд назначил ограничение свободы одному на год, троим - на год и шесть месяцев. Еще двоим предстоит выплатить большие штрафы - до 5,5 тысячи рублей. Кто с решением суда не согласен, по закону может его обжаловать в течение 10 дней.
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Ограничение свободы в исправительном учреждении открытого типа и большие штрафы. В Молодечно огласили приговор по делу блокировки дорог и грубом нарушении...
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