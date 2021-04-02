ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У представителей католической конфессии сегодня Великая пятница

02.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Великая пятница сегодня у представителей католической конфессии. Верующие первыми встретят праздник светлой Пасхи уже в это воскресенье. А сегодня в костелах вспоминают о страданиях Христа по дороге на Голгофу и о смерти Спасителя. Это самый строгий день Великого поста. Наблюдать за предпраздничными трансляциями смогут и зрители телеканала "Беларусь 3".  

В архикафедральный костел имени Пресвятой Девы Марии перенесемся  в 19 часов. Наши зрители смогут следить за ходом священного пасхального триденствия.

На Великую или Страстную пятницу в режиме реального времени покажут и крестный ход с участием Папы Римского Франциска. Начало трансляции на "Беларусь 3" ближе к полуночи - в 23:35.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Великая пятница сегодня у представителей католической конфессии. Верующие первыми встретят праздник светлой Пасхи уже в это воскресенье. А сегодня в костелах...
 
Новости дня
Новости общества
 
В Молодечно огласили приговор по делу блокировки дорог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

01.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by