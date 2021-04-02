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В Доме дружбы в Минске состоялась диалоговая площадка "Сильны единством"

02.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К Дню единения народов Беларуси и России в Доме дружбы в Минске состоялась диалоговая площадка "Сильны единством". Геополитическое и социально-экономическое партнерство для нас приоритетно. Именно с Россией подписано наибольшее количество экспортных соглашений. Обсуждались и вопросы жизнедеятельности, культуры, науки, образования и соцзащиты - это лишь часть тезисов для экспертов братских стран. Немаловажно и информационное взаимодействие. Так, например, сейчас готовится отмена роуминга в рамках Союзного государства. 

Петр Петровский, политолог: "Хочется, чтобы у нас был не только единый рынок сельхозпродукции либо техники, но и рынок нефти и газа. Это не те товары, которые мы должны сегодня куда-то делать, они должны продаваться в национальных валютах, и цена должна образовываться у всех совместная, по одному принципу". 

Торжественное собрание

В Доме дружбы в Минске состоялась диалоговая площадка "Сильны единством"

Сегодня же во Дворце Республики состоится торжественное собрание "Союзное государство: открывая новые возможности". На повестке - единое правовое пространство, оборона и безопасность, экономический потенциал, соцпроекты и участие  в развитии двух стран молодежи.

 
Теги: Минск
 
 
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К Дню единения народов Беларуси и России в Доме дружбы в Минске состоялась диалоговая площадка "Сильны единством". Геополитическое и социально-экономическое...
 
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