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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня открывается весенняя сессия белорусского парламента Палата представителей в первом чтении намерена рассмотреть ряд законопроектов о недопущении реабилитации нацизма, о противодействии экстремизму, а также об...

Палата представителей в первом чтении намерена рассмотреть ряд законопроектов о недопущении реабилитации нацизма, о противодействии экстремизму, а также об изменении законов о СМИ. Во втором чтении намечено рассмотреть законопроект "О защите персональных данных". Кроме того, парламентарии определят дату слушаний на тему территориальной целостности и народного единства Беларуси.И сегодня же состоится открытие пятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.