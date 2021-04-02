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Сегодня открывается весенняя сессия белорусского парламента
02.04.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПалата представителей в первом чтении намерена рассмотреть ряд законопроектов о недопущении реабилитации нацизма, о противодействии экстремизму, а также об изменении законов о СМИ. Во втором чтении намечено рассмотреть законопроект "О защите персональных данных". Кроме того, парламентарии определят дату слушаний на тему территориальной целостности и народного единства Беларуси.
И сегодня же состоится открытие пятой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва.
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Палата представителей в первом чтении намерена рассмотреть ряд законопроектов о недопущении реабилитации нацизма, о противодействии экстремизму, а также об...
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