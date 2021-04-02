Большие штрафы и «химия». В Молодечно огласили вердикт по делу о блокировке дороги в ноябре

Источник материала: Tut.by

В Молодечно вынесли приговор по делу о баннере, который на несколько минут растянули на проезжей части в ноябре — действия были квалифицированы как нарушение общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба Минского областного суда.





По делу проходило шесть человек в возрасте от 20 до 48 лет, все они обвинялись по части 1 статьи 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) Уголовного кодекса Беларуси.

По версии, озвученной в суде, одна из обвиняемых — 40-летняя сотрудница торгового центра — у себя на работе изготовила баннер с «протестными» надписями, который передала одному из фигурантов. Далее 21 ноября примерно в 10 утра четверо обвиняемых (девушка и трое мужчин) растянули баннер на пешеходном переходе перекрестка улиц Великий Гостинец и Хмельницкого.

Пятый участник — 48-летний мужчина — стоял неподалеку, возле парка Победы, и следил за обстановкой, чтобы вовремя сообщить об опасности. Ранее МВД сообщало , что именно он был идейным вдохновителем акции, предложив реализовать план своему 22-летнему сыну и его 20-летней девушке. Причем мужчина является инвалидом второй группы: он чуть более года назад лишился ноги в результате ДТП, поэтому лишь следил за обстановкой, а не принимал активное участие в акции.

По версии следствия, действия обвиняемых привели к сбоям в работе общественного транспорта, появлению автомобильной пробки и нанесло вред «правам и законным интересам граждан».

Суд приговорил 20-летнюю участницу импровизированной акции к году «химии» (ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа). Трое других непосредственных участников получили по полтора года «химии». Двоих из них освободили в зале суда, взяв с них подписку о невыезде.

Женщину, передавшую баннер, а также мужчину-инвалида, который следил за обстановкой, признали виновными в пособничестве совершению преступления и назначили им штрафы в 200 базовых величин (5800 рублей) и 150 базовых величин (4350 рублей) соответственно. Так как оба находились до суда под стражей их итоговые штрафы сократили на пять и десять базовых величин соотвественно.

Напомним, Следственный комитет Беларуси сообщил о задержании двоих из обвиняемых уже через несколько дней после происшествия. Следствие сообщало, что обвиняемые заранее распределили роли и обсуждали проведение акции в телеграм-чате. Баннером они перегородили проезжую часть всего на несколько минут, после чего скрылись.