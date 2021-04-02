|
В Лидском районе мужчина после ссоры с соседом поджег дом, во второй половине которого живет сам
02.04.2021 11:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В деревне Дитрики Лидского района после ссоры между соседями, которые живут в одном доме, разделенным на две части, один из мужчин облил здание горючей жидкостью, а после — поджег его. За пламенем наблюдал со стороны. К счастью, в результате поджога никто не пострадал. Мужчина задержан, в отношении него возбудили уголовное дело,
В доме с одной стороны со своей семьей проживает 42-летний мужчина. А с другой — 60-летний гражданин, который нигде не работает и выпивает.
Между соседями иногда возникали ссоры, но их конфликт 30 марта едва не закончился трагедией. В очередной раз мужчины поссорились, после — разошлись по домам.
Однако 60-летний сосед затаил обиду. Он собрал всю горючую жидкость, которая у него была, облил дом, а потом поджег его.
В результате поджога повреждены штукатурка потолка и стен дома.
Поджигателя задержали. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 218 УК — «Умышленное уничтожение либо повреждение имущества».
Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В деревне Дитрики Лидского района после ссоры между соседями, которые живут в одном доме, разделенным на две части, один из мужчин облил здание горючей жидкостью, а...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)