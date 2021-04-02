Что происходит в Беларуси 2 апреля

Источник материала: Tut.by

Вчера Госдеп США заявил, что будет рекомендовать Министерству финансов возобновить приостановленные с 2015 года санкции против восьми предприятий «Белнефтехима», а в Молодечно решили уволить директора школы, на участке которого в августе прошлого года победила Тихановская. Что происходит сегодня в Беларуси и не только — в нашем онлайне.



