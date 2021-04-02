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Что происходит в Беларуси 2 апреля
02.04.2021 11:17 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера Госдеп США заявил, что будет рекомендовать Министерству финансов возобновить приостановленные с 2015 года санкции против восьми предприятий «Белнефтехима», а в Молодечно решили уволить директора школы, на участке которого в августе прошлого года победила Тихановская. Что происходит сегодня в Беларуси и не только — в нашем онлайне.
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Вчера Госдеп США заявил, что будет рекомендовать Министерству финансов возобновить приостановленные с 2015 года санкции против восьми предприятий «Белнефтехима»,...
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