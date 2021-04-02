Носкевич: В нынешних условиях может быть только военизированный характер службы в СК

Источник материала: Tut.by

Иван Носкевич более пяти лет возглавлял Следственный комитет и как его председатель должен был защищать кандидатскую диссертацию о специфике службы в ведомстве. Но незадолго до защиты Лукашенко отправил его в отставку . В ходе научной дискуссии во время защиты Иван Данилович рассказал, сколько сотрудников не хватает в СК, какие критерии эффективности работы повысили в 2021 году и почему он настаивает, что «в нынешних условиях может быть только военизированный характер службы в Следственном комитете».



Иван Носкевич. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Защита кандидатской диссертации проходила на юридическом факультете БГУ. В свое время Иван Носкевич признавался, что не смог туда поступить — сдал на «четверку» историю и забрал документы. Юрфак БГУ входил в пятерку лучших в СССР. В итоге Носкевич окончил Украинскую государственную юридическую академию в Харькове. Почти 20 лет отработал в прокуратуре, в 2015-м был назначен председателем Следственного комитета.

На его долю выпало немало громких дел даже до «кризисного» 2020-го. «Дело Белого легиона », «дело БЕЛТА» , «дело Коржича» , нападение школьников на учителей в Минске и Столбцах , громкие дела по наркотикам , на особом контроле было расследование «висяков» — дел об убийствах, по некоторым срок расследования превышал 10 лет . А последний год, судя по публичным заявлениям, особое внимание уделялось делам в отношении оппонентов власти. Самое громкое — «дело Тихановского» .

После жесткого разгона демонстраций, задержаний и пыток пострадавшие от действий силовиков пришли с заявлениями в Следственный комитет. Пошел восьмой месяц, в СК уже новый председатель , но все так же ничего не известно о возбужденных уголовных делах по указанным фактам.

Уголовных дел не появилось и по смертям демонстрантов. Cамым громким из последних заявлений Носкевича на посту председателя СК были его слова о смерти Александра Тарайковского. Комментарий этот, возможно, войдет в историю отечественного права и биографию Носкевича. Иван Данилович тогда заявил , что силовики действовали по закону и использовали против Тарайковского нелетальное оружие, возбуждать уголовное дело не будут.

Следственный комитет почти на 96% обеспечен кадрами

С 2016 года Иван Носкевич стал заниматься наукой. По крайней мере, его первые научные публикации датированы именно этим годом, к защите диссертации в списке 20 работ. Четыре года он работал над диссертацией по теме «Следственный комитет Республики Беларусь как субъект реализации государственной кадровой политики: административно-правовые аспекты», в исследовании речь идет о специфике службы в Следственном комитете, о том, что стоит сделать для того, чтобы в системе были задействованы профессиональные кадры (автореферат диссертации можно посмотреть по ссылке ). Работа проверена на плагиат, уникальность текста составляет 90%.

— Выбор темы предопределен ее актуальностью и значимостью для теории и практики административного права, — заявил на презентации Иван Носкевич. — Перед следствием поставлены задачи, выполнение которых невозможно без профессиональных кадров, обеспечивающих всестороннее, полное, объективное и оперативное расследование преступлений, защиту прав и свободу граждан и государства.



После окончания юрфака в Харькове Носкевич получил образование экономиста в Пинске, а в 2016 году окончил Академию управления при президенте. Фото: пресс-служба Академии управления при президенте

Ранее, отмечалось на защите диссертации, тема не исследовалась. Носкевич, в частности, предложил основать классификацию категорий работников СК, дифференцировать их на сотрудников и гражданский персонал, а последних на госслужащих, служащих и работников.

— Данная классификация имеет важное практическое значение для оптимизации численности кадров, определения их правового положения, социальных гарантий, в зависимости от выполняемых в СК функций, — пояснил он.

Проблема эффективности службы всегда была в поле зрения руководства ведомства, заявил бывший председатель.

— С учетом мнения группы экспертов мы разработали целую систему показателей, по которым оценивалась работа Следственного комитета в целом. Этот подход по оценке эффективности был транслирован и на кадровую политику. Процент некомплекта в СК на 1 марта 2021 года составлял всего лишь 4,5%. Думаю, можно смело сказать, что той эффективности, которая была заложена, мы достигли.

В 2021-м подняли коэффициенты эффективности под дела об экстремизме

Работа Носкевича имеет положительные отзывы профессионального сообщества, однако в ходе дискуссии прозвучали и некоторые замечания.

— Автор описывает методику оценки профессионализма кадров, основанный на рейтинге и статистических показателях в каждом следственном органе, — отмечено в одном из отзывов. — В приложении указаны критерии профессионализма кадров СК, которые применяются для оценки эффективности их потенциала. Автор утверждает, что каждому показателю определен коэффициент значимости, однако сами коэффициенты не приводит. В связи с этим требует прояснения вопрос, как определить вышеобозначенные коэффициенты значимости, насколько они позволяют объективно оценить ситуацию применительно к каждому подразделению, не является ли предложенный механизм «палочной» системой оценки и как оценивать профессионализм конкретного сотрудника.



Иван Носкевич. Фото: пресс-служба СК

На это Иван Носкевич пояснил, что коэффициенты значимости — результат работы группы экспертов, в состав которой входили сотрудники СК, Генпрокуратуры, МВД.

— Коэффициенты по каждому критерию видоизменяются, в зависимости от важности того или иного направления. Например, 2018-й в СК был объявлен годом принятия дополнительных мер по обеспечению прав потерпевших, соответственно, все коэффициенты, которые в той или иной степени касаются потерпевших, мы подняли, чтобы эту работу актуализировать. Следующий год был годом принятия дополнительных мер по пресечению преступлений в сфере информационных технологий, мы — раз, подняли коэффициенты в этом направлении. 2021 год объявлен годом принятия дополнительных мер по расследованию преступлений экстремистской направленности — точно так же (подняли коэффициенты по этому направлению. — Прим. TUT.BY). Главное — подготовлена методика, есть система критериев, а коэффициенты легко меняются в зависимости от важности решения той или иной проблемы.

На защите диссертации присутствовала замглавы Администрации президента Ольга Чуприс, которая много лет исследует проблемы правового регулирования государственной службы.

— Соискатель в большей степени говорит о критериях эффективности государственной кадровой политики, ориентируясь на отчетность, но критерии и показатели эффективности должны сводиться к той цели, которую мы ставим, — заметила профессор Чуприс. — Цель эффективности стоит не в том, чтобы определить, какой год у нас будет в этому году и, соответственно, подогнать критерии и показатели и оценить, отработали или нет. Цель состоит в том, чтобы с наименьшими затратами получить наилучший результат.

Выпускники Академии МВД не на должном уровне владеют методиками расследования

Официальные оппоненты положительно оценили работу Носкевича, но высказали и ряд замечаний. Так, заведующая кафедрой международного экономического права Белорусского государственного экономического университета Татьяна Телятицкая отметила, что была удивлена выводу в исследовании о том, что «выпускники следственно-экспертного факультета Академии МВД не на должном уровне владеют методиками расследования уголовных дел, а выпускники гражданских юридических вузов не обладают достаточными знаниями в области уголовного процесса».

— Честно говоря, меня эта информация несколько шокировала, — заявила официальный оппонент. — Получается, люди, придя на службу в Следственный комитет, должны переучиваться, причем весьма существенно. Сейчас идет работа над новыми учебными планами. Полагаю, что вывод, сделанный в исследовании, должен быть учтен — поставить больше часов уголовного процесса, пересмотреть структуру (учебных курсов. — Прим. TUT.BY). А что касается следственного-экспертного факультета Академии МВД, тут вообще без комментариев можно оставить.



День открытых дверей в Академии МВД, 2019 год. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Когда мы говорим о достоверности научного исследования, следует опираться на конкретные факты, — ответил Иван Носкевич. — В ходе работы проведен широкий опрос, был охвачен практически весь следственный аппарат страны, были заданы конкретные вопросы: какие проблемы вы видите у выпускников следственно-экспертного факультета Академии МВД и гражданских вузов. И эти проблемы (недостаточная подготовленность специалистов. — Прим. TUT.BY) поставлены на первое место. Это не я придумал, это не мой личный вывод, это результат социологического опроса.

— Есть такое пожелание: чтобы ваша хата не знала ни доктора, ни адвоката. А если еще придется пообщаться со следователем, то каждый подумает о том, что в этой системе должны работать люди с высокой квалификацией, с высокими человеческими качествами, поэтому актуальность темы не вызывает сомнения, — отметил второй официальный оппонент, профессор кафедры экологического и аграрного права БГУ Сергей Балашенко. — Дискуссия подготовки кадров для СК продолжается все эти годы (с момента создания комитета. — Прим. TUT.BY): где должны готовиться кадры — или в гражданских университетах, или в Академии МВД, которая настаивала, чтобы специалистов готовили именно там. Но СК проводил системную работу, чтобы кадры готовились как можно больше в гражданских вузах и чтобы в системе СК функционировал собственный институт повышения квалификации и переподготовки кадров (был создан в 2020 году при активном участии Носкевича. — Прим. TUT.BY).

В научной работе Ивана Носкевича описывается механизм применения полиграфа при отборе кадров в СК. Профессор Балашенко считает, что «с особой осторожностью нужно учитывать заключение о применении полиграфа».

— Современные экспериментальные исследования указывают на недостоверность данных полиграфа, — отметил ученый. — Я ознакомился с исследованиями авторитетного американского института, достоверность применения полиграфа очень сомнительная.

Также Носкевич в своей работе указывает, что следует повышать престиж службы в СК и уровень доверия к ведомству, в том числе популяризировать следственную работу в СМИ.

— Ожидание общества от эффективности работы комитета связываются совершенно и с другими факторами — состоянием законности, уровнем защиты прав и законных интересов, поэтому только освещения в СМИ недостаточно, — считает профессор Сергей Балашенко. — Нужно также учитывать, что среди молодых людей до 25 лет только 1% смотрит телевизор, все остальные получают информацию в других источниках.

Должна ли служба в СК быть военизированной?

Пожалуй, самым дискуссионным вопросом был тезис о том, что Следственный комитет является военизированной организацией. Председатель совета по защите диссертаций Виктор Каменков уточнил:

— Это необходимость для реализации кадровой политики?

— Мы исходим из того, что законом определено , что служба в Следственном комитете является особым видом государственной службы в военизированной организации, — пояснил Носкевич. — В чем суть военизированности СК? Это необязательно наличие пистолета в кобуре, хотя это элемент практический, элемент повседневной службы. Военизированность заключается в централизации управления, единоначалии, наличии специальных званий, специальной формы одежды, в круглосуточном дежурстве следователей, в наличии оперативно-дежурной службы, которая реагирует 24 часа в сутки на все заявления и сообщения о преступлениях. Я полагаю, по-другому и быть не может. В нынешних условиях может быть только военизированный характер службы в Следственном комитете. Да, оппоненты задают вопросы: в прокуратуре эта служба была гражданской. Хорошо, но в то же время в милиции эта служба была военизированной, потому что они обеспечивали в первую очередь дежурства и выезды, эти функции перешли в Следственный комитет. Логично, что теперь военизированный характер службы присущ СК. Тем более, так прописано в законе.

— Закон можно поменять, — заметил Каменков.

— Я полагаю, что пока это насущно необходимо. Поймите, если не будет круглосуточного дежурства следователей и выездов в составе следственной группы, это будет хаос, так не бывает, чтобы люди дежурили дома, лежа в кровати.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Затронул этот момент в своем отзыве и профессор Григорий Василевич: в научной работе «служба в Следственном комитете отражается как вид военизированной службы, в литературе обосновывается подход к ней как к правоохранительной службе, а не военизированной».

Завершая дискуссию, Каменков еще раз пояснил свою позицию:

— Может, стоит это назвать не военизированная организация, а как в России — особая, специализированная — в зависимости от набора критериев и задач. Но «военизированная» настораживает, потому что связано с войной, с защитой от войны.

«На этой диссертации можно было поставить гриф ДСП»

В ходе научной дискуссии участники не раз отмечали положительный момент о том, что защита проходит публично.

— Мы знаем, как защита проходит в других структурах — по закрытой системе. Это серьезно характеризует нашего соискателя, — заявил профессор Балашенко. — А кадры должны обсуждаться публично и критически. Мы можем иметь разные мнения, но если есть дискуссия, возможна выработка оптимального решения, которая в меньшей степени будет подвержена негативному влиянию.

Каменков отметил, что Носкевич своим примером показал, что сотрудникам СК не только можно, но и нужно заниматься наукой — «тогда по-другому будут решаться все проблемы».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Думаю, ни у кого из присутствующих не осталось сомнений, судя по вопросам и проблемам, которые поднимались, что это не формальная диссертация, не служебная записка, на которую наложили штрихи научности и поставили в рамку. Ведь на этой диссертации можно было смело поставить гриф для служебного пользования, никакой такой аудитории бы не было, защита таких диссертаций проходит со сдачей мобильных телефонов и жестким обсуждением. А Иван Данилович пошел на публичную защиту. И обратите внимание, как он объяснил, что в работе заложены и негативные моменты — сослался на опрос (о недостаточной подготовке выпускников вузов. — Прим. TUT.BY).

По мнению членов совета, Иван Носкевич успешно защитил диссертацию, принято решение о присвоении ему звания кандидата юридических наук.