Утверждены законопроекты о борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма

В Палате представителей сегодня в первом чтении был утвержден законопроект «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму». Сегодня же там проголосовали за законопроект о реабилитации нацизма.

Ранее Генпрокуратура сообщала , что намерена инициировать введени изменений в законопроект о борьбе с экстремизмом, что позволило бы ускорить в будущем рассмотрение дел в отношении организаций с признаками экстремизма, признания символики и информационной продукции экстремистскими. О том, что внесли в законопроект, мы подробно рассказывали ранее. После августа 2020 года в Беларусь было возбуждено более 2 400 уголовных дел по статьям, связанным с экстремизмом.

Сегодня же Палата представителей в первом чтении приняла закон «О недопущении реабилитации нацизма». В законе дается определение терминов «нацистские преступники», «пособники нацистских преступников», а функция по координации деятельности субъектов противодействия реабилитации нацизма возлагается на органы внутренних дел.