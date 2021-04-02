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Утверждены законопроекты о борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма
02.04.2021 11:35 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
В Палате представителей сегодня в первом чтении был утвержден законопроект «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму». Сегодня же там проголосовали за законопроект о реабилитации нацизма.
Ранее Генпрокуратура
Сегодня же Палата представителей в первом чтении приняла закон «О недопущении реабилитации нацизма». В законе дается определение терминов «нацистские преступники», «пособники нацистских преступников», а функция по координации деятельности субъектов противодействия реабилитации нацизма возлагается на органы внутренних дел.
Напомним, что именно за героизацию военных преступников в Беларуси были
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В Палате представителей сегодня в первом чтении был утвержден законопроект «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму». Сегодня же там...
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