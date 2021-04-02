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Утверждены законопроекты о борьбе с экстремизмом и реабилитацией нацизма

02.04.2021 11:35 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Палате представителей сегодня в первом чтении был утвержден законопроект «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму». Сегодня же там проголосовали за законопроект о реабилитации нацизма.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что намерена инициировать введени изменений в законопроект о борьбе с экстремизмом, что позволило бы ускорить в будущем рассмотрение дел в отношении организаций с признаками экстремизма, признания символики и информационной продукции экстремистскими. О том, что внесли в законопроект, мы подробно рассказывали ранее. После августа 2020 года в Беларусь было возбуждено более 2 400 уголовных дел по статьям, связанным с экстремизмом.

Сегодня же Палата представителей в первом чтении приняла закон «О недопущении реабилитации нацизма». В законе дается определение терминов «нацистские преступники», «пособники нацистских преступников», а функция по координации деятельности субъектов противодействия реабилитации нацизма возлагается на органы внутренних дел.

Напомним, что именно за героизацию военных преступников в Беларуси были задержаны члены Союза поляков. Им грозят огромные тюремные сроки.

 
 
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В Палате представителей сегодня в первом чтении был утвержден законопроект «Об изменении законов по вопросам противодействия экстремизму». Сегодня же там...
 
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