В ТЦ «Счастье» на Востоке открылся «Виталюр»

Источник материала: Tut.by

1 апреля в ТЦ «Счастье» на Независимости, 155/1 открылся «Виталюр». Во время строительных работ минчане заметили, как там закрашивали мозаику из смальты. В компании рассказали, что фасад восстановили.





Торговая площадь супермаркета — 538 «квадратов», тут работает шесть касс. В торговом зале есть кофепоинт, также в магазине принимают заказы на пиццу по телефону, делают нарезки.













Дом по адресу проспект Независимости, 155/1 — часть ансамблевой застройки в районе метро «Восток».

На торцах четырех зданий изображены большие мозаики Александра Кищенко, которые являются историко-культурными ценностями, к ним примыкают общественно-бытовые здания. Во время ремонта, тут стали закрашивать мозаику из смальты, на это обратили внимание минчане.





В «Виталюре» рассказывают, что во время ремонта магазина был восстановлен фасад с сохранением исходных элементов декора в первоначальном виде.