Вова в аренду за 0,99 рубля: ест много, периодически сбегает. Как светлогорская семья решила сдать… кота

Источник материала: Tut.by

Cветлогорская семья решила сдать Вову в аренду. Шансы пристроить внешне прекрасного, но беспородного кота в новый дом таяли, и хозяева решились на публикацию объявления нестандартного содержания. Историю рассказывает местный ресурс «Ранак».





«Ваш малыш мечтает о пушистом котике? А вам совсем не хочется его заводить, ведь вы знаете, что это шерсть, вонь и ободранные обои? Выход есть! Представляем вам кота Владимира. Кот сдается в аренду в семьи, где надо показать ребенку, что иметь кота — сомнительное удовольствие. Кот молодой, здоровый, вес 6,5 кг. Кастрат.

Категорически не уживается с другими кошками. Будет бить их и будет бит ими с попеременным успехом. Ест Вова очень много, поэтому ваш ребенок сразу заметит отсутствие в семье денег на вкусняшки, ведь надо купить еды котику. Любимое развлечение — кидаться ночью в темноте под ноги и кусать за пятки. Впрочем, в дневное время суток происходит то же самое.

Володя постоянно линяет. Шерсть больше не будет вашей проблемой: она станет просто приправой к вашим блюдам и ненавязчивым атрибутом ко всей вашей одежде.

Нельзя не отметить: ходит кот исключительно в свой лоток. Но запах от продуктов его жизнедеятельности такой, что миазмы вонючего завода (похоже на отсылку к Cветлогорскому ЦКК. — Прим. TUT.BY) покажутся вам райскими ароматами. Гарантируем.

Периодически сбегает из дома. Но, зараза, всегда возвращается. Любит спать в вашей постели. С вами. Вместо вас. Если вы забыли налить Владимиру воды — не страшно. Он попьет из унитаза. А вот забыть покормить чревато: кошак начнет плотоядно смотреть на вас. И орать.

Имеет нездоровую страсть к флису. Обожает флисовые пледы, халаты и т.д. Таскает по квартире, оставляя аккурат на дверном коврике. Делает это исключительно, когда никого нет дома. К ловле мышей не пригоден. В быту бесполезен.

После двух-трех недель проживания Вовы у вас дома ваше чадо больше никогда не захочет взять „вон того котика с улицы“.

Прошлый хозяин сдал нам Владимира в аренду на две недели год назад, а потом отключил все телефоны и вроде бы даже уехал из страны. Мы так не сделаем, честно-честно…»





«Ранак» выяснил, что Вова действительно существует, а хозяева таким образом пытаются найти коту дом.

— Объявление о сдаче Владимира в аренду — это своего рода социальный эксперимент, — рассказывает владелица кота Марина. — Володя, он же Вова, он же Тихон, он же Рыжий, он же «Куда лезешь, зараза!» появился в нашей семье около полугода назад. Дальние родственники попросили «взять милейшего котика на недельку, пока будут заняты», а потом наотрез отказались забирать. Жизнь без Вовы им явно пришлась по душе. Более того, изначально Вову отдавали не нам, а другим родственникам. Нам, в свою очередь, тоже предложили взять его ненадолго, пока приехали гости. Когда Владимир плотно обосновался в квартире, местом жительства нашей кошки стал подоконник в зале. Остальное место в доме — территория Вовы.





Марина рассказывает, что когда испарились последние надежды вернуть Вову прежним хозяевам, решили котика пристраивать.

— Естественно, мы понимали, что шансов мало. Несмотря на красоту и лоск, Вове не посчастливилось родиться у «знатных» родителей — он беспородный. Таких рыжиков по улице бегает тьма. Тогда мы решили привлечь внимание к Вове вот таким «черным пиаром».

Фотограф сделал несколько фото, Марина написала текст.

— Мы разместили объявление о сдаче кота в аренду на «Куфаре», в моем ВК и Инстаграме. Кстати, в Инста он стал звездой, знакомые просили еще и еще сторис с Вовой. В ВК на два дня я запустила таргетированную рекламу, кликов было предостаточно. На «Куфаре» тоже регулярно писали, как мы креативно подошли к делу. Желающих принять Володю в семью хотя бы временно пока нет, но мы не сдаемся.





— Правда ли все, что написано в объявлении? Конечно, не без художественной гиперболизации, но, по сути, правда. Он кастрирован, чистоплотен, игрив и прекрасен внешне, — уточняет Марина. — И мы действительно готовы отдать Вову, пусть даже на время. Шутки шутками, но есть важный социальный аспект: многие семьи хотят взять кота, но сомневаются. А тут можно организовать тестовый период. Возможно, кому-то это поможет принять важное решение.

Первому встречному Владимира не отдадут, хозяева планируют некоторое время отслеживать судьбу рыжего красавца.

Если вы поняли, что Вова именно тот, кого вам не хватало в жизни, связаться с Мариной можно через ВК или Инстаграм .