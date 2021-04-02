Ожидается снег. Погода в Витебске в выходные

Источник материала: Tut.by

Вечером 1 апреля в Витебске неожиданно выпал снег, потом, правда, растял. Осадки в виде мокрого снега и дождя синоптики прогнозируют и в эти выходные.



Фото: Reuters

В субботу температура воздуха +4…6°C. Возможен мокрый снег, дождь.

В воскресенье — до +6°C. Без осадков, переменная облачность.

Хороших выходных, друзья!

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