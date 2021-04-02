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Музей Янки Купалы приглашает школьников на игровой проект "Гуканне вясны"
02.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ дни школьных каникул музей Янки Купалы проводит интерактив. Младших школьников приглашают на игровой проект "Гуканне вясны". В рамках программы знакомят со стародавним обрядом белорусской культуры. Своими руками дети создают главный символ весеннего народного праздника - бумажных птиц, поют обрядовые песни, водят хороводы, вместе читают стихи Купалы, посвященные природе и весне.
Участники музейного интерактива получают символические подарки. Просветительские и развлекательные проекты музея Янки Купалы для детей - уже многолетняя традиция.
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В дни школьных каникул музей Янки Купалы проводит интерактив. Младших школьников приглашают на игровой проект "Гуканне вясны". В рамках программы знакомят со...
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