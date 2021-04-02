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Активная фаза посевной: засеяно более 9% ранних яровых

02.04.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сельхозорганизации ускоряют темпы и объемы весенних полевых работ. На сегодня уже засеяно более 9% ранних яровых. Аграрии работают буквально круглосуточно: способствует и стабильно теплая погода в ночное время, а также использование систем навигации. В Минской области - более 1300 энергонасыщенных тракторов. В хозяйстве "Лебедево" Молодечненского района в эти дни завершают  сев ячменя. Культура нужна для производства фуража вместе с кукурузой и горохом. А благодаря качественным кормам развивается и мясо-молочное производство. 

Сергей Король, замдиректора филиала "Агрофирма "Лебедево" РУП "Минскэнерго": "Комбикорма мы готовим сами и хотим перейти на такую структуру, как кукуруза и горох. Поэтому площади  под горох увеличиваем сознательно именно под развитие животноводства. Глина у нас такая, что мы ее если переждали, то пересушили, образуется комковатость - а это проблема для всходов. Если чуть раньше, то переуплотнение земли идет. Поэтому вот эти сроки - 5-6 дней - они есть у каждого сельхозпредприятия, и мы активизируем все силы". 

После сева ранних культур аграрии приступят к кукурузе. Параллельно во всех хозяйствах продолжают подкормку озимых зерновых. В Минской области более трети площадей уже обработаны.

 
 
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Сельхозорганизации ускоряют темпы и объемы весенних полевых работ. На сегодня уже засеяно более 9% ранних яровых. Аграрии работают буквально круглосуточно:...
 
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