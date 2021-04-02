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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Активная фаза посевной: засеяно более 9% ранних яровых Сельхозорганизации ускоряют темпы и объемы весенних полевых работ. На сегодня уже засеяно более 9% ранних яровых. Аграрии работают буквально круглосуточно:...

Сельхозорганизации ускоряют темпы и объемы весенних полевых работ. На сегодня уже засеяно более 9% ранних яровых. Аграрии работают буквально круглосуточно: способствует и стабильно теплая погода в ночное время, а также использование систем навигации. В Минской области - более 1300 энергонасыщенных тракторов. В хозяйстве "Лебедево" Молодечненского района в эти дни завершают сев ячменя. Культура нужна для производства фуража вместе с кукурузой и горохом. А благодаря качественным кормам развивается и мясо-молочное производство.После сева ранних культур аграрии приступят к кукурузе. Параллельно во всех хозяйствах продолжают подкормку озимых зерновых. В Минской области более трети площадей уже обработаны.