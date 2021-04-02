Уровень воды в белорусских реках растет. На Припяти вблизи Петрикова он стал опасно высоким

Источник материала: Tut.by

В нашей стране на некоторых участках рек наблюдается рост уровня воды, на одном из них он уже достиг критической отметки. Об этом рассказал Белгидромет.



Фото: Виктор Малыщиц, TUT.BY

Как сообщают гидрологи, в Беларуси на большей части рек началось увеличение уровня воды. Быстрее всего это происходит на Западной Двине, а также участке Днепра от Орши до Могилева.

Отмечается, что в семнадцати белорусских реках уровень воды уже превышает отметки выхода на пойму. В то же время на западе Гомельской области вода в реке Припять у райцентра Петриков прибывает со скоростью один сантиметр в сутки и ее уровень уже повысился до опасных значений, при которых раньше речной разлив затапливал прибрежные территории. В районе деревни Черничи Житковичкого района вода в Припяти прибывает по два сантиметра в сутки, а до критической отметки остается 16 сантиметров.

Также специалисты предупреждают о возможном росте уровня воды на некоторых участках Сожа и его притоков — Прони и Вихры в ближайшие дни. А Припять возле Наровли и ее приток Пина у Пинска, как прогнозируют эксперты, скоро превысят отметки выхода на пойму.