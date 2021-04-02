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На филфаке БГУ - новый декан. Предыдущий возглавлял факультет почти 20 лет
02.04.2021 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На филфаке БГУ — новый декан. Им назначен Сергей Важник, который до этого возглавлял факультет социокультурных коммуникаций Белгосуниверситета. К работе в новой должности, сообщил TUT.BY Сергей Александрович, он приступит в понедельник, 5 апреля.
Сергей Важник — кандидат филологических наук. В 1996-м, сказано на
Предыдущим деканом филфака был профессор Иван Ровдо. В БГУ Иван Семенович работает с 1970 года, практически двадцать лет он возглавлял филологический факультет. Благодаря этому человеку, отметил на заседании Совета факультета ректор Андрей Король, филфак стал «№ 1 среди факультетов данного профиля в нашей стране». Теперь профессор переведен на должность заведующего кафедрой русского языка.
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— Проста трэба даць дарогу маладзейшым. Усё ж амаль чвэрць стагоддзя ўзначальваў факультэт — вялікі тэрмін. Пры гэтым я застануся загадчыкам кафедры рускай мовы, буду выкладаць на факультэце і займацца навуковай працай. Калі б прычыны майго змяшчэння былі звязаныя з палітыкай, я б увогуле не застаўся на факультэце, — пояснил Иван Ровдо.
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