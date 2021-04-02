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На филфаке БГУ - новый декан. Предыдущий возглавлял факультет почти 20 лет

02.04.2021 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На филфаке БГУ — новый декан. Им назначен Сергей Важник, который до этого возглавлял факультет социокультурных коммуникаций Белгосуниверситета. К работе в новой должности, сообщил TUT.BY Сергей Александрович, он приступит в понедельник, 5 апреля.


Ректор БГУ Андрей Король и Сергей Важник (слева направо). Фото: сайт БГУ

Сергей Важник — кандидат филологических наук. В 1996-м, сказано на сайте Белгосуниверситета, он сам с отличием окончил филфак БГУ. Работал в Лицее БГУ, в 2015—2018-м возглавлял Национальный институт образования. С февраля 2018-го — декан факультета социокультурных коммуникаций. Автор множества публикаций. Подготовил более тридцати победителей республиканской олимпиады по белорусскому языку и более 10 победителей республиканского конкурса научных работ студентов.


Иван Ровдо и Андрей Король. Фото: сайт БГУ

Предыдущим деканом филфака был профессор Иван Ровдо. В БГУ Иван Семенович работает с 1970 года, практически двадцать лет он возглавлял филологический факультет. Благодаря этому человеку, отметил на заседании Совета факультета ректор Андрей Король, филфак стал «№ 1 среди факультетов данного профиля в нашей стране». Теперь профессор переведен на должность заведующего кафедрой русского языка.

По информации «Нашай Нівы», ходили слухи, что перемены в руководстве филфака могли быть связаны с лояльностью экс-декана к студентам с активной гражданской позицией, но в комментарии изданию Иван Семенович пояснил: это не так.

— Проста трэба даць дарогу маладзейшым. Усё ж амаль чвэрць стагоддзя ўзначальваў факультэт — вялікі тэрмін. Пры гэтым я застануся загадчыкам кафедры рускай мовы, буду выкладаць на факультэце і займацца навуковай працай. Калі б прычыны майго змяшчэння былі звязаныя з палітыкай, я б увогуле не застаўся на факультэце, — пояснил Иван Ровдо.

 
 
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По информации «Нашай Нівы», ходили слухи, что перемены в руководстве филфака могли быть связаны с лояльностью экс-декана к студентам с активной гражданской...
 
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