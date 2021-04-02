Четверо минчан получили от 4 до 5 лет колонии за драку с ОМОНом в октябре

Источник материала: Tut.by

В Минске вынесли приговоры обвиняемым в нападении на сотрудников ОМОНа в октябре. Об этом сообщает лишенный регистрации правозащитный центр «Весна».



Некоторые из пострадавших сотрудников ОМОНа. Фото: лишенный регистрации правозащитный центр «Весна»

По делу о событиях 11 октября прошлого года на одном из воскресных протестных маршей в столице проходило четверо фигурантов: Ивану Зенько предъявили обвинения по статьям 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), 342 (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и 218 (Умышленные уничтожение либо повреждение имущества) Уголовного кодекса Беларуси; Евгений Боровский проходил по 342-й и 364-й статьям УК; Алексей Драб и Владимир Кацкель обвинялись по статье 364 Уголовного кодекса Беларуси.

Как заявило обвинение, именно эти люди в районе станции метро «Пушкинская» тогда участвовали в потасовке с сотрудниками ОМОНа, пытаясь отбить одного из задержанных во время протестной акции. Из материалов дела следует, что четверо мужчин нанесли несколько ударов правоохранителям в голову, а также разбили стекла в милицейском транспорте. Всего в деле фигурировало семеро пострадавших омоновцев.

В последнем слове лишь Алексей Драб частично признал свою вину и попросил суд о снисхождении, остальные обвиняемые отрицали свою причастность к преступлению.

Суд приговорил Алексея Драба, Владимира Кацкеля и Ивана Зенько к пяти годам колонии общего режима — последний должен возместить ГУВД Мингорсиполкома ущерб в размере 7073 рубля 75 копеек. Евгений Боровский получил четыре года лишения свободы также в колонии общего режима, также в его отношении будет рассматриваться гражданский иск «Минсктранса» на сумму 4699 рублей. Все фигуранты также должны будут выплатить пострадавшим милиционерам компенсации морального вреда в размере от двух до трех тысяч рублей.