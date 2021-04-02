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ООН: народ Беларуси заставляют замолчать при помощи неоправданного насилия

02.04.2021 13:13 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Организация объединенных наций требует, чтобы белорусские власти прекратили принуждать людей Беларуси замолчать при помощи насилия, арестов, запугиваний.

Первого апреля в Женеве при верховном комиссаре ООН осуждалась ситуация с правами человека в Беларуси. В обсуждении приняли участие спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин и спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер.

Как сообщает управление верховного комиссара ООН по правам человека, поводом для обсуждения белорусского вопроса стали задержания 25 и 27 марта, а также угрозы ос стороны властей о том, что всех задержанных будут судить по уголовным статьям. В ООН требуют прекратить репрессии против белорусов и начать расследовать действия силовиков.

Там полагают, что власти должны были начать расследования в отношении всех, кто допустил насилие, пытки и убийства после выборов 2020 года, а не продолжать эту практику, позволяя виновным безнаказанно работать дальше. Отсутствие ответственности для всех нарушителей прав четверка расценивается, как пособничество преступлениям, уверены в ООН.

«Гарантия ответственности лиц и организаций за нарушения прав человека обязательна для государств согласно международному праву. Невыполнение этого не только закрепляет господствующую культуру безнаказанности, но также может быть приравнено к пособничеству в совершении серьезных уголовных преступлений», — заявили эксперты.

Напомним, что 24 марта Совет ООН по правам человека одобрил создание группы по расследованию событий в Беларуси после президентских выборов в этой стране в августе прошлого года. В документе говорится о необходимости расследовать жестокое подавление белорусскими властями массовых протестов, участники которых не согласны с объявленной Центризбиркомом страны победы на выборах авторитарного лидера Александра Лукашенко.
 
В феврале в ООН заявили, что наблюдают в Беларуси "кризис прав человека беспрецедентного масштаба", там вновь и вновь призывают власти страны прекратить репрессии против населения, правозащитников, журналистов.

 
 
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Организация объединенных наций требует, чтобы белорусские власти прекратили принуждать людей Беларуси замолчать при помощи насилия, арестов, запугиваний.
 
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