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ООН: народ Беларуси заставляют замолчать при помощи неоправданного насилия
02.04.2021 13:13 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
Организация объединенных наций требует, чтобы белорусские власти прекратили принуждать людей Беларуси замолчать при помощи насилия, арестов, запугиваний.
Первого апреля в Женеве при верховном комиссаре ООН осуждалась ситуация с правами человека в Беларуси. В обсуждении приняли участие спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин и спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер.
Как
Там полагают, что власти должны были начать расследования в отношении всех, кто допустил насилие, пытки и убийства после выборов 2020 года, а не продолжать эту практику, позволяя виновным безнаказанно работать дальше. Отсутствие ответственности для всех нарушителей прав четверка расценивается, как пособничество преступлениям, уверены в ООН.
«Гарантия ответственности лиц и организаций за нарушения прав человека обязательна для государств согласно международному праву. Невыполнение этого не только закрепляет господствующую культуру безнаказанности, но также может быть приравнено к пособничеству в совершении серьезных уголовных преступлений», — заявили эксперты.
Напомним, что 24 марта Совет ООН по правам человека
В феврале в ООН
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Организация объединенных наций требует, чтобы белорусские власти прекратили принуждать людей Беларуси замолчать при помощи насилия, арестов, запугиваний.
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