ООН: народ Беларуси заставляют замолчать при помощи неоправданного насилия

Организация объединенных наций требует, чтобы белорусские власти прекратили принуждать людей Беларуси замолчать при помощи насилия, арестов, запугиваний.

Первого апреля в Женеве при верховном комиссаре ООН осуждалась ситуация с правами человека в Беларуси. В обсуждении приняли участие спецдокладчик ООН по ситуации с правами человека в Беларуси Анаис Марин и спецдокладчик ООН по пыткам Нильс Мельцер.

Как сообщает управление верховного комиссара ООН по правам человека, поводом для обсуждения белорусского вопроса стали задержания 25 и 27 марта, а также угрозы ос стороны властей о том, что всех задержанных будут судить по уголовным статьям. В ООН требуют прекратить репрессии против белорусов и начать расследовать действия силовиков.

Там полагают, что власти должны были начать расследования в отношении всех, кто допустил насилие, пытки и убийства после выборов 2020 года, а не продолжать эту практику, позволяя виновным безнаказанно работать дальше. Отсутствие ответственности для всех нарушителей прав четверка расценивается, как пособничество преступлениям, уверены в ООН.

«Гарантия ответственности лиц и организаций за нарушения прав человека обязательна для государств согласно международному праву. Невыполнение этого не только закрепляет господствующую культуру безнаказанности, но также может быть приравнено к пособничеству в совершении серьезных уголовных преступлений», — заявили эксперты.

одобрил создание группы по расследованию событий в Беларуси после президентских выборов в этой стране в августе прошлого года. В документе говорится о необходимости расследовать жестокое подавление белорусскими властями массовых протестов, участники которых не согласны с объявленной Центризбиркомом страны победы на выборах авторитарного лидера Александра Лукашенко. Напомним, что 24 марта Совет ООН по правам человекасоздание группы по расследованию событий в Беларуси после президентских выборов в этой стране в августе прошлого года. В документе говорится о необходимости расследовать жестокое подавление белорусскими властями массовых протестов, участники которых не согласны с объявленной Центризбиркомом страны победы на выборах авторитарного лидера Александра Лукашенко.