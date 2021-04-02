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Кишечная инфекция, вызванная норовирусом? Минздрав рассказал об отравлениях людей водой в Бешенковичах
02.04.2021 13:43 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Предварительные лабораторные исследования проб воды, взятой в городском поселке Бешенковичи, где произошла авария на водопроводных сетях и где люди
В Бешенковичах продолжается эпидемиологическое расследование в связи обращениями жителей за медпомощью с симптомами, не исключающими острую кишечную инфекцию, отмечает Минздрав.
С 31 марта в городском поселке работает группа экспертов из Минска под руководством заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Беларуси Александра Тарасенко.
По предварительным результатам лабораторных исследований специалисты не исключают, что заболевания вызваны норовирусом, отмечает Минздрав.
То есть, предполагают чиновники и медики, у людей, употреблявших водопроводную воду, может быть острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус — один из известных разновидностей кишечных вирусов. Он очень заразен и
Что происходит в Бешенковичах
В горпоселке произошла
Из-за некачественной воды люди стали попадать в больницу с тошнотой, диареей. Первые пациенты туда поступили в ночь 29 на 30 марта, говорят местные.
По информации местных властей на 1 апреля, в бешенковичской больнице находились 17 человек с симптомами отравления. А по слухам, которые гуляют по поселку, палаты переполнены. Как все на самом деле, неизвестно: местные власти, медики и коммунальники комментировать ситуацию TUT.BY отказались.
Воду в домах перекрыли к обеду 30 марта, но 1 апреля она появилась. Людям сообщили, что два раза в день специалисты берут пробы воды, она соответствует требованиям по микробиологическим показателям.
1 апреля журналисты TUT.BY убедились, что вода на вид была без цвета и запаха. Но жителей поселка предупредили, что стоит «ограничить использование сырой водопроводной воды для питья до полной стабилизации ситуации». Люди ее использовали в основном для бытовых нужд.
Питьевую воду в пострадавший от аварии микрорайон Молодежный привозят в цистерне. На подъездах висят объявления с графиком привоза воды.
Бутилированная вода — теперь самый ходовой товар в бешенковичских магазинах.
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Кишечная инфекция, вызванная норовирусом? Минздрав рассказал об отравлениях людей водой в Бешенковичах
Предварительные лабораторные исследования проб воды, взятой в городском поселке Бешенковичи, где произошла авария на водопроводных сетях и где люди попадают в...
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