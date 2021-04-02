Кишечная инфекция, вызванная норовирусом? Минздрав рассказал об отравлениях людей водой в Бешенковичах

Источник материала: Tut.by

Предварительные лабораторные исследования проб воды, взятой в городском поселке Бешенковичи, где произошла авария на водопроводных сетях и где люди попадают в больницу с признаками отравления, не исключают, что заболевания вызваны норовирусом. Об этом сообщает Минздрав.



Питьевую воду жителям микрорайона Молодежный в Бешенковичах с 30 марта подвозят в машинах с цистерной. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

В Бешенковичах продолжается эпидемиологическое расследование в связи обращениями жителей за медпомощью с симптомами, не исключающими острую кишечную инфекцию, отмечает Минздрав.

С 31 марта в городском поселке работает группа экспертов из Минска под руководством заместителя министра здравоохранения — главного государственного санитарного врача Беларуси Александра Тарасенко.

По предварительным результатам лабораторных исследований специалисты не исключают, что заболевания вызваны норовирусом, отмечает Минздрав.

То есть, предполагают чиновники и медики, у людей, употреблявших водопроводную воду, может быть острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус — один из известных разновидностей кишечных вирусов. Он очень заразен и может передаваться несколькими путями: контактно-бытовым (через немытые руки, предметы обихода, посуду и т.д.), пищевым (через немытые фрукты, овощи или продукты питания, инфицированные больным во время приготовления им пищи), водным (если выпить какое-то количество жидкости, содержащей вирус), воздушно-капельным (в результате вдыхания воздуха, который содержит частицы вируса).

Что происходит в Бешенковичах

В горпоселке произошла авария в водопроводных сетях . Вода запахла фекалиями в микрорайоне Молодежный, по сообщениям наших читателей, еще в воскресенье, 28 марта. Районные же власти заявили, что авария на водопроводных сетях произошла в ночь с 29 на 30 марта.



Жительница пострадавшего микрорайона несет домой бутилированную воду. Фото: Алесь Пилецкий, TUT.BY

Из-за некачественной воды люди стали попадать в больницу с тошнотой, диареей. Первые пациенты туда поступили в ночь 29 на 30 марта, говорят местные.

По информации местных властей на 1 апреля, в бешенковичской больнице находились 17 человек с симптомами отравления. А по слухам, которые гуляют по поселку, палаты переполнены. Как все на самом деле, неизвестно: местные власти, медики и коммунальники комментировать ситуацию TUT.BY отказались.

Воду в домах перекрыли к обеду 30 марта, но 1 апреля она появилась. Людям сообщили, что два раза в день специалисты берут пробы воды, она соответствует требованиям по микробиологическим показателям.

1 апреля журналисты TUT.BY убедились, что вода на вид была без цвета и запаха. Но жителей поселка предупредили, что стоит «ограничить использование сырой водопроводной воды для питья до полной стабилизации ситуации». Люди ее использовали в основном для бытовых нужд.

Питьевую воду в пострадавший от аварии микрорайон Молодежный привозят в цистерне. На подъездах висят объявления с графиком привоза воды.

Бутилированная вода — теперь самый ходовой товар в бешенковичских магазинах.