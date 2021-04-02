Сроки строительства индивидуальных домов предлагается сократить до 5 лет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 апр – Sputnik. Министерство строительства и архитектуры разработало и предлагает теперь обсудить проект указа "О строительстве одноквартирных, блокированных жилых домов и нежилых капитальных построек на придомовой территории". Документ размещен на правовом форуме Беларуси.

Если документ будет принят, индивидуальный жилой дом должен быть введен в эксплуатацию в течение пяти лет. Точка отсчета – дата государственной регистрации права частной собственности, пожизненного наследуемого владения или аренды на земельный участок.

Учитывается право на консервацию в течение трех лет без возможности его продления.

Сейчас можно строить в течение восьми лет с учетом трех лет консервации и возможности разового продления срока строительства на два года.

При этом завершением строительства жилого дома считается возведение его под крышу без обязательного ввода в эксплуатацию.

В новом документе предлагается сделать так, чтобы люди принимали объект в эксплуатацию в установленном порядке.

"При наследовании объекта его строительство должно быть завершено в течение трех лет и шести месяцев со времени открытия наследства, а при рассмотрении вопросов, вытекающих из наследственных правоотношений, в судебном порядке - с даты вступления в силу соответствующего судебного постановления", - зафиксировано в проекте указа.

В случае, если собственник не успевает завершить строительство в срок, ему предоставляется возможность осуществить продажу (иное отчуждение) недостроенного дома. Сроки для продажи не установлены.

Указано, что строительство объектов физическими лицами должно быть завершено на земельных участках, предоставленных до вступления в силу указа:

более пяти лет - в течение полугода;

более четырех лет - в течение одного года;

более трех лет - в течение двух лет;

более двух лет - в течение трех лет;

более одного года - в течение четырех лет.

В указанный в части первой настоящего подпункта пятилетний срок включается время консервации объекта.

Если дом не будет возведен в срок, то ставка земельного налога для владельца участка будет увеличена в 100 раз.

Без согласования с надзорными органами

28 февраля президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ № 58 "Об осуществлении строительной деятельности".

Согласно документу, в Беларуси теперь будет разрешено вводить в эксплуатацию некоторые постройки без согласования с надзорными органами. Таким образом, их письменное заключение о том, что постройка соответствует всем требованиям и нормам безопасности, не потребуется.

Указ распространяется на одноквартирные и блокированные жилые дома (к таким можно отнести таунхаусы) высотой до 7 м. Кроме того, не понадобится согласований при возведении садовых домиков, хозяйственных построек на приусадебных, садовых и дачных участках, зданий и сооружений агроэкотуризма, дорог, линий электроснабжения и связи.

Что думают люди?

При обсуждении проекта указа на правовом форуме люди полагают, что документ требует дополнительной доработки. Некоторые считают, что не совсем понятно, как быть, например, с участками, которые выдаются нуждающимся в улучшении жилищных условий.

"На таких участках как правило нет ни воды, ни электричества, ни дороги нормальной, технику не загнать. Плюс ко всему, если вы не многодетная семья, то поддержки минимум, кредит льготный только эти 5 лет будешь ждать. Своими силами, без кредита, построить небольшой домик в один этаж, нужно очень постараться", - пишет один из форумчан.

Другой указывает, что срок ввода дома в эксплуатацию зависит от подключения дома к электрическим сетям и другим коммуникациям, что не всегда происходит быстро, процесс может затянуться.

Граждане также считают, что увеличение земельного налога в 100-кратном размере является избыточной мерой, поскольку ряд участков выделяется на бесплатной основе с целью улучшения жилищных условий.

"Увеличение ставки земельного налога в 100 раз будет неподъемной для гражданина, получающего среднюю заработную плату", - пишут на форуме.

Предложения, замечания и поправки к документу принимаются до 11 апреля.