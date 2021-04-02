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Прокурорам разрешат блокировать интернет-ресурсы за экстремизм
02.04.2021 13:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мар – Sputnik. В Беларуси прокурорам разрешат блокировать интернет-ресурсы и сетевые издания, если те распространяют информацию, способную нанести вред национальным интересам.
В законопроекте об "Изменения законов по вопросам СМИ" предусмотрено право Генпрокурора, прокуроров областей и Минска в случае необходимости ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.
Как рассказали в пресс-службе Палаты представителей, ограничить доступ могут в случае, если такие издания "распространяют сведения, направленные на пропаганду войны, экстремистской детальности или содержащие призывы к такой деятельности", а также за информацию, которая может нанести вред национальным интересам".
Обуздать интернет-ресурсы
Законопроект об изменении законов о вопросах СМИ приняли в первом чтении в пятницу.
Как рассказал министр информации Беларуси Игорь Луцкий, новшества нацелены на "регулирование правоотношений в интернет-пространстве", потому что интернет стал инструментом информационных войн".
"Доступность интернета широкой аудитории вывела глобальную сеть в ряд ведущих источников информации. Виртуальная среда сегодня - мощнейший фактор влияния на население. При этом далеко не всегда информация, распространяемая в интернете, служит развитию общества и государства. Интернет стал инструментом информационных войн, направленных на разрушение общественных устоев и нравственных ценностей, а порой и целых государств", - объяснил министр, его слова приводит
© Sputnik / Кирилл Каллиников
2 апреля
Закон для журналистов
Напомним, что ранее министр информации Игорь Луцкий анонсировал, что новые поправки в закон о СМИ смогут наделить
По его словам, это поможет оперативно бороться с запрещенной и фейковой информацией, не затягивая
Еще одно из возможных новшеств может повлечь
Еще об одной новой привилегии для журналистов государственных СМИ предусмотрена в проекте закона "О государственной защите": им могут
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Ранее решение об ограничении доступа к интернет-ресурсам мог принимать только Мининформ, изменения в законе о СМИ могут расширить это право.
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