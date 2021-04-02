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Прокурорам разрешат блокировать интернет-ресурсы за экстремизм

02.04.2021 13:57 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. В Беларуси прокурорам разрешат блокировать интернет-ресурсы и сетевые издания, если те распространяют информацию, способную нанести вред национальным интересам.

В законопроекте об "Изменения законов по вопросам СМИ" предусмотрено право Генпрокурора, прокуроров областей и Минска в случае необходимости ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Как рассказали в пресс-службе Палаты представителей, ограничить доступ могут в случае, если такие издания "распространяют сведения, направленные на пропаганду войны, экстремистской детальности или содержащие призывы к такой деятельности", а также за информацию, которая может нанести вред национальным интересам".

Обуздать интернет-ресурсы

Законопроект об изменении законов о вопросах СМИ приняли в первом чтении в пятницу.

Как рассказал министр информации Беларуси Игорь Луцкий, новшества нацелены на "регулирование правоотношений в интернет-пространстве", потому что интернет стал инструментом информационных войн".

"Доступность интернета широкой аудитории вывела глобальную сеть в ряд ведущих источников информации. Виртуальная среда сегодня - мощнейший фактор влияния на население. При этом далеко не всегда информация, распространяемая в интернете, служит развитию общества и государства. Интернет стал инструментом информационных войн, направленных на разрушение общественных устоев и нравственных ценностей, а порой и целых государств", - объяснил министр, его слова приводит БелТА.

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Список экстремистских материалов дополнился еще двумя интернет-ресурсами

2 апреля открылась весенняя сессия белорусского парламента. На нее вынесен ряд законопроектов, инициированных правоохранительным блоком после событий в стране, связанных с президентскими выборами 2020 года. Как отметили в палате представителей, данные проекты законов "направлены на укрепление суверенитета и национальной безопасности".

Закон для журналистов

Напомним, что ранее министр информации Игорь Луцкий анонсировал, что новые поправки в закон о СМИ смогут наделить полномочиями по блокировке интернет-ресурсов новые ведомства.

По его словам, это поможет оперативно бороться с запрещенной и фейковой информацией, не затягивая судебные процессы.

Еще одно из возможных новшеств может повлечь ужесточение ответственности журналистов за освещение несанкционированных акций. По словам главы парламентской комиссии Геннадия Давыдько, журналисты, освещающие подобные мероприятия, будут приравнены к участникам несанкционированных акций.

Еще об одной новой привилегии для журналистов государственных СМИ предусмотрена в проекте закона "О государственной защите": им могут дать охрану и даже изменить внешность.

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Теги: Минск
 
 
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Ранее решение об ограничении доступа к интернет-ресурсам мог принимать только Мининформ, изменения в законе о СМИ могут расширить это право.
 
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