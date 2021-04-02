Прокурорам разрешат блокировать интернет-ресурсы за экстремизм

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 мар – Sputnik. В Беларуси прокурорам разрешат блокировать интернет-ресурсы и сетевые издания, если те распространяют информацию, способную нанести вред национальным интересам.

В законопроекте об "Изменения законов по вопросам СМИ" предусмотрено право Генпрокурора, прокуроров областей и Минска в случае необходимости ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям.

Как рассказали в пресс-службе Палаты представителей, ограничить доступ могут в случае, если такие издания "распространяют сведения, направленные на пропаганду войны, экстремистской детальности или содержащие призывы к такой деятельности", а также за информацию, которая может нанести вред национальным интересам".

Обуздать интернет-ресурсы

Законопроект об изменении законов о вопросах СМИ приняли в первом чтении в пятницу.

Как рассказал министр информации Беларуси Игорь Луцкий, новшества нацелены на "регулирование правоотношений в интернет-пространстве", потому что интернет стал инструментом информационных войн".

"Доступность интернета широкой аудитории вывела глобальную сеть в ряд ведущих источников информации. Виртуальная среда сегодня - мощнейший фактор влияния на население. При этом далеко не всегда информация, распространяемая в интернете, служит развитию общества и государства. Интернет стал инструментом информационных войн, направленных на разрушение общественных устоев и нравственных ценностей, а порой и целых государств", - объяснил министр, его слова приводит БелТА .

2 апреля открылась весенняя сессия белорусского парламента. На нее вынесен ряд законопроектов, инициированных правоохранительным блоком после событий в стране, связанных с президентскими выборами 2020 года. Как отметили в палате представителей, данные проекты законов "направлены на укрепление суверенитета и национальной безопасности".

Закон для журналистов

Напомним, что ранее министр информации Игорь Луцкий анонсировал, что новые поправки в закон о СМИ смогут наделить полномочиями по блокировке интернет-ресурсов новые ведомства.

По его словам, это поможет оперативно бороться с запрещенной и фейковой информацией, не затягивая судебные процессы .

Еще одно из возможных новшеств может повлечь ужесточение ответственности журналистов за освещение несанкционированных акций. По словам главы парламентской комиссии Геннадия Давыдько, журналисты, освещающие подобные мероприятия, будут приравнены к участникам несанкционированных акций.

Еще об одной новой привилегии для журналистов государственных СМИ предусмотрена в проекте закона "О государственной защите": им могут дать охрану и даже изменить внешность .

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