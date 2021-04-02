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Новая амбулатория и детский сад появятся в микрорайоне Сокол

02.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новая амбулатория и детский сад появятся в микрорайоне Сокол в следующем году. Об этом сегодня рассказал мэр Минска Владимир Кухарев в ходе личного приема граждан на тракторном заводе. Среди вопросов - благоустройство дворовых территорий, ремонт дорог. Одна из проблем затронула сразу 7 домов одного из товариществ собственников столицы - а это свыше 1000 квартир. Здесь уже более трех лет нет председателя, это привело к  бесхозяйственности в новом жилье: не работает видеонаблюдение, обветшали фасады и подъезды. Мэр на месте поручил найти решение и навести порядок. 

Всего Владимир Кухарев рассмотрел около двух десятков вопросов. Решения по всем председатель Мингорисполкома взял на личный контроль.  

 
Теги: Минск
 
 
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Новая амбулатория и детский сад появятся в микрорайоне Сокол в следующем году. Об этом сегодня рассказал мэр Минска Владимир Кухарев в ходе личного приема граждан...
 
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