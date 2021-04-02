|
Во Дворце Республики - собрание ко Дню единения Беларуси и России
02.04.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTДень единения - возможность рассмотреть и актуальные вопросы в жизни Союзного государства. Из-за пандемии новые пути развития обсуждают в онлайн- и офлайн-форматах. И прямо в эти минуты - во Дворце Республики в Минске и в Большом зале пресс-центра "Россия сегодня" в Москве. Пул спикеров - от представителей республиканских и федеральных ведомств до представителей молодежи. На повестке также усовершенствование единого правового пространства, развитие экономики, конструктивный диалог в вопросах внешней политики и социальной защиты.
Обсуждение новых возможностей стратегического партнерства продолжается. Итоги торжественного собрания подведут во второй половине дня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День единения - возможность рассмотреть и актуальные вопросы в жизни Союзного государства. Из-за пандемии новые пути развития обсуждают в онлайн- и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)